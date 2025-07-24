fb ig video ETtoday search mobile

「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力

>

▲▼星座,愛情,關係,放棄,警訊,分手。（圖／Pexels）

▲想太多星座。（圖／Pexels）

記者鮑璿安／綜合報導

每個人的思維方式都不太一樣，有些人把事情想得很簡單，自然就什麼煩惱都沒有了，相反有些人就是把事情複雜化，任何簡單的事情到他們手中，就好像無處下手，簡直是庸人自擾、自找麻煩，以下「把事情想得太複雜星座Top 3 」揭曉！

Top 3 雙魚座

雙魚座喜歡待在舒適圈裡頭，悠遊自在游來游去是最好，一旦有了一點點壓力出現，雙魚就會完全耐不住了，往往把簡單的事情越想越多、越想越復雜，是非常需要他人來開導的星座。而且雙魚很容易受到周圍朋友的情緒影響，若是低氣壓久了，就很難提起興致去解決問題。

Top 2 摩羯座

摩羯座天生有一套自己應對事情的哲學，只是往往聽不下去別人的想法，認為自己的路線是完美無誤的，殊不知有時候走了彎路，還把簡單的事情搞得很麻煩，所以摩羯缺少傾聽和交流，有時候容易困在自己的世界裡，也不喜歡團體生活，久而久之自己給自己很大的壓力，不見得比較省力。

Top 1 天蠍座

天蠍座心思敏感，做什麼事情都習慣深思熟慮之後才去下手，可偏偏這樣容易錯過了最佳時機，尤其是「船到橋頭自然直」這種理念和天蠍背道而馳，他們習慣先想得複雜一些，而且還希望身邊的人也一起多想一點，把朋友搞得有些壓力，打交道還是直來直往一些比較順暢。

關鍵字：

星座, 心理, 分析, 思維, 壓力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

一個動作瘦全身！韓國美女教練「100下運動」推薦　小腹肚肉瘦一圈 摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭 汶萊王子妃白色褲裝破百萬　出自Dior高級訂製服、包也是特殊款 「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力 5個職場大忌超致命！「愛抱怨、已讀不回」別再當討人厭同事 7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你 台灣最高規星巴克搶先直擊！千坪融合綠意24小時營業7／25登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面