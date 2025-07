16年彩妝師必學「膠水焊妝」法！定妝噴霧＋蜜粉全面鎖死底妝

記者李薇/台北報導 圖/clean_0828 IG、roses_are_rosie IG、品牌提供

夏季天氣炎熱,在外面10分鐘就會爆汗出油,妝容更是難以保持完美狀態,擁有16年以上經驗的彩妝大師Wayne Goss,之前就在個人YouTube上分享「膠水焊妝」大法,透過持妝單品混合彩妝使用,可以讓底妝持久12小時不脫妝,超級厲害。

【膠水底妝大法】

1.在粉底液之前,先使用妝前噴霧,先X再T的均勻噴灑全臉,待稍微有點微乾之後,就可以開始上粉底。

2.按壓4下定妝噴霧混合2下粉底液,均勻鋪開全臉之後,迅速用美妝蛋拍開,因為這時候的粉底會變得很快乾,所以手速一定要快,以免底妝就會定在臉上。

3.再用定妝噴霧噴灑全臉,也是先X再T的均勻噴灑,這時候想要補遮瑕就可以趁現在,在黑眼圈或是痘印的部分,用遮瑕液加強。

4.接著使用透明蜜粉,全臉掃一下,進行乾粉的定妝,接著就可以進行眼妝、眉妝的步驟,把妝容全部都完成。

5.最後,先X再T字的均勻噴灑定妝噴霧,讓妝容牢牢地定在臉上,就完成了整個「膠水底妝」的步驟。

【推薦單品】

#迪奧 超完美柔霧蜜粉餅,售價2200元

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips以「美肌濾鏡」為靈感,在2025年首次推出旗下第一款可以隨身攜帶的蜜粉餅,一次上市兩種妝效:超完美柔霧蜜粉餅、超完美柔光蜜粉餅,可以按照自己喜愛的膚感做選擇,但是不管哪一種都擁有玻尿酸保濕精華與鳶尾花萃取配方,上妝同時可以兼顧保養,細緻粉質可以完美貼合肌膚,就像是穿上輕薄訂製塑身衣,可以全面調理油光,牢牢鎖住底妝。

#M‧A‧C 超持妝柔焦輕粉餅,售價1800元

彩妝專家M‧A‧C針對夏季容易出現的脫妝問題,提出全新的科技解方「超持妝柔焦輕粉餅」,上妝、定妝、補妝集一身的三合一粉餅,擁有透氣輕盈科技,超細膩粉體上臉完全不用擔心斑駁結塊,獨家LAYERFIX動態控油系統,搭配玫瑰、糖海藻跟紅藻萃取物,在補水保濕的同時還可以全方位維持肌膚不油膩。

#MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧,100ml、售價1200元

在定妝噴霧裡面直接把高嶺土添加進去,可以加強肌膚控油效果,含有維他命B3成分,簡直就是液態蜜粉,微米級噴霧粒子,全臉均勻噴灑即可讓底妝宛如鍍膜一般緊緊抓牢肌膚,同時達到零油膩、超持妝的效果。

#I'M MEME 我愛磨皮柔焦蜜粉-大耳狗限定版,售價590元

直接用超人氣三麗鷗公仔大耳狗捕捉女孩的心,I'M MEME在2023年首次推出的我愛磨皮柔焦蜜粉,上市之後立刻成為@cosme台灣口碑排行20世代蜜粉第一名,超強的磨皮級柔焦粉體一拍即有清爽膚況,同時吸附油脂、霧化毛孔,專櫃級篩網更能調節出粉用量,讓妝容更加細膩。

#PONY EFFECT 絕對持久定妝噴霧控油特霧版,100ml、售價890元





PONY EFFECT針對亞洲肌膚設計的絕對持久定妝噴霧控油特霧版,全新升級的超膜神盾定妝科技2.0,更搭配複方植萃控油配方:大韓松葉、月見草花、榆樹根與甘草根精萃等,可以幫助肌膚保持清爽,極細水霧輕鬆讓底妝鎖在膚表。

#ORBIS 透妍定妝噴霧,50ml、售價550元

被譽為「噴的定妝蜜粉」,ORBIS限定再版的透妍定妝噴霧透過美容水持妝成分,噴灑之後可以在肌膚打造防禦力強的美容潤澤膜,不僅可以維持肌膚的保濕感,更可以強化妝容脫落融化的問題,達到一整天完美妝容。

#高絲 美顏定格持妝噴霧PLUS(沁檸薄荷),80ml、售價360元

日本開架熱銷冠軍的持妝噴霧,自從去年推出涼感款好評不斷,今年再度上市沁檸薄荷限定款,清新細緻的水霧,可以為肌膚帶來沁涼感受,全新抗汗防油成分,能自動彈開皮脂,透過高強度防水護膜緊密貼合肌膚達到全方位防水抗汗。

#I'M MEME 我愛超磁妝定妝噴霧(涼感控油),60ml、售價420元

肌膚溫度是出油量多寡的關鍵,韓系開架品牌I'M MEME將經典的我愛超磁妝定妝噴霧打造全新涼感款,一噴不僅可以迅速為肌膚降溫,獨特磁吸定妝技術,可以透過帶正電的透明粉末吸附在皮膚的負電荷上,牢牢鎖住妝容。

#PRAMY柏瑞美 清透無瑕絲柔蜜粉,售價799元

深受韓國後台彩妝師喜愛的清透無瑕絲柔蜜粉,推出之後立刻在社群爆紅,專利抗氧化成分Emblica可以幫助底妝一整天不暗沉,細緻粉質可以為肌膚帶來透氣感的控油妝效,無色顆粒即使層層疊加也不容易造成底妝厚重,能夠心機柔焦毛孔打造輕盈透明感妝容。