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16年彩妝師必學「膠水焊妝」法！定妝噴霧＋蜜粉全面鎖死底妝

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記者李薇／台北報導　圖／clean_0828 IG、roses_are_rosie IG、品牌提供

夏季天氣炎熱，在外面10分鐘就會爆汗出油，妝容更是難以保持完美狀態，擁有16年以上經驗的彩妝大師Wayne Goss，之前就在個人YouTube上分享「膠水焊妝」大法，透過持妝單品混合彩妝使用，可以讓底妝持久12小時不脫妝，超級厲害。

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【膠水底妝大法】

1.在粉底液之前，先使用妝前噴霧，先X再T的均勻噴灑全臉，待稍微有點微乾之後，就可以開始上粉底。

2.按壓4下定妝噴霧混合2下粉底液，均勻鋪開全臉之後，迅速用美妝蛋拍開，因為這時候的粉底會變得很快乾，所以手速一定要快，以免底妝就會定在臉上。

3.再用定妝噴霧噴灑全臉，也是先X再T的均勻噴灑，這時候想要補遮瑕就可以趁現在，在黑眼圈或是痘印的部分，用遮瑕液加強。

4.接著使用透明蜜粉，全臉掃一下，進行乾粉的定妝，接著就可以進行眼妝、眉妝的步驟，把妝容全部都完成。

5.最後，先X再T字的均勻噴灑定妝噴霧，讓妝容牢牢地定在臉上，就完成了整個「膠水底妝」的步驟。

【推薦單品】

＃迪奧 超完美柔霧蜜粉餅，售價2200元

迪奧。（圖／品牌提供）

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips以「美肌濾鏡」為靈感，在2025年首次推出旗下第一款可以隨身攜帶的蜜粉餅，一次上市兩種妝效：超完美柔霧蜜粉餅、超完美柔光蜜粉餅，可以按照自己喜愛的膚感做選擇，但是不管哪一種都擁有玻尿酸保濕精華與鳶尾花萃取配方，上妝同時可以兼顧保養，細緻粉質可以完美貼合肌膚，就像是穿上輕薄訂製塑身衣，可以全面調理油光，牢牢鎖住底妝。

＃M‧A‧C 超持妝柔焦輕粉餅，售價1800元

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彩妝專家M‧A‧C針對夏季容易出現的脫妝問題，提出全新的科技解方「超持妝柔焦輕粉餅」，上妝、定妝、補妝集一身的三合一粉餅，擁有透氣輕盈科技，超細膩粉體上臉完全不用擔心斑駁結塊，獨家LAYERFIX動態控油系統，搭配玫瑰、糖海藻跟紅藻萃取物，在補水保濕的同時還可以全方位維持肌膚不油膩。

＃MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧，100ml、售價1200元

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在定妝噴霧裡面直接把高嶺土添加進去，可以加強肌膚控油效果，含有維他命B3成分，簡直就是液態蜜粉，微米級噴霧粒子，全臉均勻噴灑即可讓底妝宛如鍍膜一般緊緊抓牢肌膚，同時達到零油膩、超持妝的效果。

＃I'M MEME 我愛磨皮柔焦蜜粉－大耳狗限定版，售價590元

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直接用超人氣三麗鷗公仔大耳狗捕捉女孩的心，I'M MEME在2023年首次推出的我愛磨皮柔焦蜜粉，上市之後立刻成為@cosme台灣口碑排行20世代蜜粉第一名，超強的磨皮級柔焦粉體一拍即有清爽膚況，同時吸附油脂、霧化毛孔，專櫃級篩網更能調節出粉用量，讓妝容更加細膩。

＃PONY EFFECT 絕對持久定妝噴霧控油特霧版，100ml、售價890元

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PONY EFFECT針對亞洲肌膚設計的絕對持久定妝噴霧控油特霧版，全新升級的超膜神盾定妝科技2.0，更搭配複方植萃控油配方：大韓松葉、月見草花、榆樹根與甘草根精萃等，可以幫助肌膚保持清爽，極細水霧輕鬆讓底妝鎖在膚表。

＃ORBIS 透妍定妝噴霧，50ml、售價550元

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被譽為「噴的定妝蜜粉」，ORBIS限定再版的透妍定妝噴霧透過美容水持妝成分，噴灑之後可以在肌膚打造防禦力強的美容潤澤膜，不僅可以維持肌膚的保濕感，更可以強化妝容脫落融化的問題，達到一整天完美妝容。

＃高絲 美顏定格持妝噴霧PLUS（沁檸薄荷），80ml、售價360元

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日本開架熱銷冠軍的持妝噴霧，自從去年推出涼感款好評不斷，今年再度上市沁檸薄荷限定款，清新細緻的水霧，可以為肌膚帶來沁涼感受，全新抗汗防油成分，能自動彈開皮脂，透過高強度防水護膜緊密貼合肌膚達到全方位防水抗汗。

＃I'M MEME 我愛超磁妝定妝噴霧（涼感控油），60ml、售價420元

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肌膚溫度是出油量多寡的關鍵，韓系開架品牌I'M MEME將經典的我愛超磁妝定妝噴霧打造全新涼感款，一噴不僅可以迅速為肌膚降溫，獨特磁吸定妝技術，可以透過帶正電的透明粉末吸附在皮膚的負電荷上，牢牢鎖住妝容。

＃PRAMY柏瑞美 清透無瑕絲柔蜜粉，售價799元

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深受韓國後台彩妝師喜愛的清透無瑕絲柔蜜粉，推出之後立刻在社群爆紅，專利抗氧化成分Emblica可以幫助底妝一整天不暗沉，細緻粉質可以為肌膚帶來透氣感的控油妝效，無色顆粒即使層層疊加也不容易造成底妝厚重，能夠心機柔焦毛孔打造輕盈透明感妝容。

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