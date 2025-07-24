LV新包Off Duty台灣搶先全球首賣！肩背、後背超好看　裝滿鬆弛感要你「快下班」

▲LV品牌大使王淨拎著LV Off Duty包，顯得隨興自在。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

嚮往從容不迫的鬆弛感，可以從包包開始，LOUIS VUITTON推出全新Off Duty手袋系列，品牌大使王淨示範了後背、側背、手提，光是這樣就知道有多方便，且名為「Off Duty」頗有要你放鬆、下班之意，既實用又帶著隨興愜意風情，更重要的是台灣搶先全球最早開放預購，第一個背上超有優越感。

▲王淨示範LV Off Duty包的多種用法。

Off Duty系列有兩種包型，皆以小羊皮打造，抽繩設計散發寫意心情，搭配銀色鍊帶等金屬配件，質感與工藝不用多說，Off Duty Backpack Vibe手袋除了鍊帶可以調整長度、隨心所欲轉換成後背或側背，搭配Monogram圖案提把能輕鬆拎著，也可以收起提把讓外觀更洗鍊，王淨背的便是這款。

▲LV Off Duty Backpack Vibe手袋，124,000元。

尺寸較大的Off Duty Vibe MM手袋，帶有低調的搖滾風格，一側綴有LV Circle標誌十分別致，造型揉合前衛與優雅，容量也不得了，能裝進13吋的筆記型電腦，下班後關機走人，就是爽快。

▲LV Off Duty Vibe MM手袋，一側綴有LV Circle標誌，132,000元。

想知道Off Duty的穿搭樣貌，王淨以短褲、黑靴打造出個性感，莫莉性感露腰，包包或提或背，李函則是側背出不同效果，愛怎麼搭配使用Off Duty都可以，釋放出心中的自由靈魂。

▲莫莉。



▲李函。

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