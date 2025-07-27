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美周記／超狂「彈道尼龍」變質感店裝！限量鋁合金調酒箱盡顯極致工藝

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

暑假已經過近一半，許多品牌都擁有質感有趣的店點與活動，提供消費者更有質感的體驗，美周記就分享本周值得探訪打卡的據點，立刻跟朋友一起出門逛逛。

＃TUMI 新光三越信義新天地A9期間限定店

TUMI,IPSA,美周記,保養,旅行,箱包,美容,。（圖／品牌提供）

來自美國的質感商務品牌TUMI以極具機能與時尚設計的旅行箱包，廣受世界各地人士喜愛，至今更是迎接50週年，在新光三越信義新天地A9打造期間限定店，充滿高科技風格的編織櫃位設計，靈感來自經典Alpha系列堅固耐用的「彈道尼龍」因其是用兩股紗線強力扭轉成螺紋狀，類似子彈的旋轉路徑而得名，非常堅固耐磨，甚至擁有超強的抗撕裂性，最初甚至是軍規製作防彈背心的材料。

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不只是限定店面充滿特色，正值旅行旺季，TUMI的19 Degree鋁合金系列旅行箱與收納箱，也是高端人士非常愛用的熱賣單品，這次更限量展出鋁合金高端調酒組，質感設計的銀白色小款旅行箱，裡面裝載兩只19 Degree紋路玻璃杯，還有各式調酒工具，是專業人士必備的夢幻逸品；另外，此系列還有手錶盒、化妝箱、雪茄盒、酒壺等單品，完美打造精緻出行。

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＃IPSA 豐の啟程！瓶光祭典

IPSA以「FULLNESS保養哲學」為靈感，於今夏推出沉浸式展覽「豐の啟程！瓶光祭典」，打造一場從肌膚細緻呵護到心靈深層療癒的全方位保養旅程，延續熱銷明星商品「流金水」的空前人氣，展覽現場更首度公開全新「平衡保養調香凝膠」，邀請民眾搶先感受療癒香氛與保養結合的創新體驗。

TUMI,IPSA,美周記,保養,旅行,箱包,美容,。（圖／品牌提供）

此次展覽以豐盈、平衡與美的感知為核心，透過光影設計與感官引導，引領參觀者找回內在真正的自我豐采，展期自7月5日至8月17日，地點位於松山文創園區男澡堂，快跟好友來一趟心靈療癒之旅。

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★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

TUMI, IPSA, 美周記, 保養, 旅行, 箱包, 美容

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