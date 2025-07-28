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DIOR全新水桶包超好看！陳庭妮用牛仔褲＋芭蕾舞鞋搭出自然魅力

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記者林明瑋／台北報導

想換個風格，選對包包就能馬上有感。最近越來越多品牌推出束口、水桶輪廓的包款，輕鬆又不失造型感，Dior全新登場的D-Motion包款正是其中焦點，陳庭妮穿牛仔褲配正夯的芭蕾舞鞋，手拿黑色D-Motion，愛犬Chelsea也入鏡，顯得簡單自在又超有型。

▲DIOR D-Motion包。（圖／品牌提供）

▲DIOR品牌大使陳庭妮手拿D-Motion包，和愛犬Chelsea一起入鏡。

▲DIOR D-Motion包。（圖／品牌提供）
▲陳庭妮穿黑色上衣配牛仔褲、芭蕾舞鞋，時髦感滿分。

D-Motion來自 Dior 2025-2026 秋冬女裝系列，整體線條柔和，搭配束口設計，展現隨興又帶點運動感的時尚態度。包身飾有品牌經典 Macrocannage大型籐格紋，側邊再掛上 D、I、O、R 吊飾，細節滿分，加上能肩背、斜背的可調式背帶，外型有型，使用也靈活，是日常生活中很好搭配的實用選擇。

▲DIOR D-Motion包。（圖／品牌提供）

▲DIOR D-Motion包。（圖／品牌提供）

▲DIOR D-Motion包皮革柔軟，包身飾有大型籐格紋。

▲DIOR D-Motion包。（圖／品牌提供）
▲DIOR D-Motion包，中型款145,000元、小型包款130,000元。

D-Motion有兩種尺寸，材質運用光滑或皺摺皮革，顏色都溫潤經典，包括黑、淺金色、米白，很適合日常，讓穿搭更隨心所欲，無論喜歡極簡、優雅，還是甜美少女感，都有適合的款式，展現出不同風格。

▲DIOR D-Motion包。（圖／品牌提供）

▲DIOR D-Motion包。（圖／品牌提供）

▲Jisoo以多種風格的服裝搭配D-Motion包。

▲DIOR D-Motion包。（圖／品牌提供）
▲八木莉可子斜背D-Motion包相當方便。

DIOR品牌大使也已搶先演繹這款新包，Jisoo以丹寧洋裝與背心穿搭配D-Motion，展現休閒時髦的風格，陳庭妮、八木莉可子分別以黑色上衣與牛仔褲、工裝褲展現率性魅力，韓國女星趙怡賢則粉紅針織背心與頭巾，散發青春俏麗，想怎麼搭就怎麼搭。

▲DIOR D-Motion包。（圖／品牌提供）

▲趙怡賢展現D-Motion包的甜美風格。

【看更多新包】

LV Off Duty
LOUIS VUITTON全新Off Duty手袋系列用法多變，可以後背、側背、手提，隨著服裝與場合轉換。尺寸較大的Off Duty Vibe MM手袋，帶有低調的搖滾風格，一側綴有LV Circle標誌，Off Duty Backpack Vibe手袋除了鍊帶可以調整長度、隨心所欲轉換成後背或側背，還有Monogram圖案提把能輕鬆拎著，相當實用。

BALENCIAGA Rodeo
BALENCIAGA的Rodeo絕對在近期夯包榜上名列前茅，柔軟好裝實用性很強，2025冬季以蠟面麂皮、鱷魚紋壓花材質登場，散發大地色系的溫暖。

▲LV Off duty 王淨。（圖／品牌提供）

▲LV Off duty 王淨。（圖／品牌提供）

MICHAEL KORS Romee Bag
MICHAEL KORS Romee Bag輪廓簡約，以蓬鬆柔軟的荔枝紋牛皮材質打造，很適合日常穿搭，背帶可以調整長度，方便肩背、斜背，也能手提，展現多樣風貌。

▲LV Off duty 王淨。（圖／品牌提供）

▲LV Off duty 王淨。（圖／品牌提供）

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►LV新包Off Duty台灣搶先全球首賣！肩背、後背超好看　裝滿鬆弛感要你「快下班」

 

關鍵字：

Dior, D-Motion, 陳庭妮, Jisoo, 八木莉可子, 趙怡賢

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