熱搜韓星手機殼最好入手的同款！Rosé波紋殼愛到包色、BTS V豹紋款萌翻了

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「手機殼」在現代的功用不僅是作為保護手機的配件，更是延伸到成為凸顯個人風格的時尚穿搭，近日韓星們也紛紛曬出自己的日常愛用款，不用花大錢就能GET愛豆同款，跟著編輯一起來看看以下幾位話題韓星都用什麼款式的手機殼吧！

2025韓星「同款手機殼」盤點



權恩妃：second unique name

水彈女神權恩妃近日在WATERBOMB音樂節的表現亮眼，連帶她使用過的東西全部登上熱搜，這款來自韓國的second unique name織帶系列手機殼設計簡約、用色繽紛大膽，適合喜歡強烈色彩又不想看起來太浮誇的妳。可調整式的織帶能夠當作手指支撐架，在使用手機時可以幫助減輕不少壓力。

娜璉：Wildflower Cases

受到BLACKPINK、趙露思和TWICE等名人喜愛的美國手機殼品牌Wildflower Cases，靠著繽紛可愛的圖案設計成功打入千禧少女的市場，娜璉同款小天使Cherubs系列以三個可愛的小天使在米色背景上飛舞為主題，點綴著午夜藍的閃亮星光、愛心和鈴蘭花，充滿少女心。

金泰亨：Urban Sophistication

金泰亨一退伍回歸就風暴式更新，他的同款穿搭精彩到看不完！當中又以這款來自Urban Sophistication的豹紋手機殼最為吸睛，蓬鬆的外觀設計帶來療癒觸感，強烈的豹紋圖案在不經意間釋放大膽個性，角落的水鑽裝飾也同樣充滿細節。

Rosé：CASETiFY

Rosé可以說是CASETiFY波紋殼的專業大戶，這款讓她愛到幾乎包色的的波紋殼究竟有何魅力？外觀優雅觸感又滑順上手，最新推出的霧紫色更是充滿溫柔氣息，Rosé還特地挑選同色系的衣服玩起Dresscode，是行走的時尚教科書無誤。

Lisa： Urban Sophistication

走甜美叛逆風格的Lisa也是Urban Sophistication的忠實粉絲，這款和BRATZ聯名的Jade系列也是品牌經典的熱賣款式，奢華的漆面材質配上可愛的貓咪耳朵設計，讓人很難拒絕它的魅力。

IU：VICXXO GALLERY

IU喜歡的手機殼款式和她本人的風格很接近，大多以清新少女的插畫風格居多，而且價格也相當親民，這款來自VICXXO GALLERY的手機殼以森林漫步為主題，配上簡約的插畫線條充滿清新魅力，在IU好多張照片中都能看到它屹立不搖，可見女神對它是真愛。

金采源：garcontimide

打工人好需要！女團LE SSERAFIM成員金采源這款標語手機殼簡直說出社畜們的心聲，隨興的手寫字體配上哭哭臉的Emoji，讓壞心情瞬間變得幽默可愛，出自韓國插畫家garcontimide的作品，它的作品大多以詼諧又寫實的風格居多，成了現代韓國年輕人間流行的話題單品。

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