fb ig video ETtoday search mobile

熱搜韓星手機殼最好入手的同款！Rosé波紋殼愛到包色、BTS V豹紋款萌翻了

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

「手機殼」在現代的功用不僅是作為保護手機的配件，更是延伸到成為凸顯個人風格的時尚穿搭，近日韓星們也紛紛曬出自己的日常愛用款，不用花大錢就能GET愛豆同款，跟著編輯一起來看看以下幾位話題韓星都用什麼款式的手機殼吧！

2025韓星「同款手機殼」盤點

權恩妃：second unique name

水彈女神權恩妃近日在WATERBOMB音樂節的表現亮眼，連帶她使用過的東西全部登上熱搜，這款來自韓國的second unique name織帶系列手機殼設計簡約、用色繽紛大膽，適合喜歡強烈色彩又不想看起來太浮誇的妳。可調整式的織帶能夠當作手指支撐架，在使用手機時可以幫助減輕不少壓力。

娜璉：Wildflower Cases

受到BLACKPINK、趙露思和TWICE等名人喜愛的美國手機殼品牌Wildflower Cases，靠著繽紛可愛的圖案設計成功打入千禧少女的市場，娜璉同款小天使Cherubs系列以三個可愛的小天使在米色背景上飛舞為主題，點綴著午夜藍的閃亮星光、愛心和鈴蘭花，充滿少女心。

金泰亨：Urban Sophistication

金泰亨一退伍回歸就風暴式更新，他的同款穿搭精彩到看不完！當中又以這款來自Urban Sophistication的豹紋手機殼最為吸睛，蓬鬆的外觀設計帶來療癒觸感，強烈的豹紋圖案在不經意間釋放大膽個性，角落的水鑽裝飾也同樣充滿細節。

Rosé：CASETiFY

Rosé可以說是CASETiFY波紋殼的專業大戶，這款讓她愛到幾乎包色的的波紋殼究竟有何魅力？外觀優雅觸感又滑順上手，最新推出的霧紫色更是充滿溫柔氣息，Rosé還特地挑選同色系的衣服玩起Dresscode，是行走的時尚教科書無誤。

Lisa： Urban Sophistication

走甜美叛逆風格的Lisa也是Urban Sophistication的忠實粉絲，這款和BRATZ聯名的Jade系列也是品牌經典的熱賣款式，奢華的漆面材質配上可愛的貓咪耳朵設計，讓人很難拒絕它的魅力。

IU：VICXXO GALLERY

IU喜歡的手機殼款式和她本人的風格很接近，大多以清新少女的插畫風格居多，而且價格也相當親民，這款來自VICXXO GALLERY的手機殼以森林漫步為主題，配上簡約的插畫線條充滿清新魅力，在IU好多張照片中都能看到它屹立不搖，可見女神對它是真愛。

金采源：garcontimide

打工人好需要！女團LE SSERAFIM成員金采源這款標語手機殼簡直說出社畜們的心聲，隨興的手寫字體配上哭哭臉的Emoji，讓壞心情瞬間變得幽默可愛，出自韓國插畫家garcontimide的作品，它的作品大多以詼諧又寫實的風格居多，成了現代韓國年輕人間流行的話題單品。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 明星愛用手機殼快閃店太可愛了！巨型草莓、草莓優格主題空間時髦女生瘋打卡

● 手機殼越來越能裝！Ninja Labs 靠「超能裝手機殼」打進時尚圈，成歐美時髦新寵

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓星, 手機殼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【追悼英雄】勇消張敬謙救溺殉職　告別式覆旗追晉兩線一星分隊長

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草　難逃復合輪迴

心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草　難逃復合輪迴

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功

喬治傑生2026年度珠寶是橡果　精緻銀雕象徵新生

喬治傑生2026年度珠寶是橡果　精緻銀雕象徵新生

5大徵兆暗示你該離職了！加薪無望、原地踏步只是消耗生命力 G-SHOCK全金屬錶復古版亮相　再現紅、黃、藍經典配色 超準心測！第一眼看到魚還是貓？秒讀你的「真實個性」 斷捨離別丟太快　居家整理師建議保留7樣物品 熱搜韓星手機殼最好入手的同款！Rosé波紋殼愛到包色、BTS V豹紋款萌翻了 全台唯一「星巴克尊榮體驗區」大公開！江振誠操刀Fine Dining等級餐飲2千元吃得到 Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面