5大徵兆暗示你該離職了！加薪無望、原地踏步只是消耗生命力





▲以下點出5個不容忽視的「離職警訊」。（圖／Disney+提供）

記者鮑璿安／綜合報導

「我是不是該離職了？」這句話成為不少上班族內心反覆上演的疑問，隨著Z世代進入職場、斜槓職涯興起，「穩定至上」的傳統價值觀正逐漸被「心理健康」、「自我實現」等觀念取代。當工作不再只是賺錢的工具，而是一段應該帶來成長與價值的歷程，什麼時候該轉身離開？以下點出5個不容忽視的「離職警訊」。

一、長期身心俱疲，每天都在「撐」

從每周厭世一到五、放假兩天都補不回精神，到身體出現警訊如失眠、頭痛、免疫力下降，這些都不只是「累」而已。若上班成為壓力源，影響生理與心理健康，就該正視這並非短期倦怠，而是職場倦怠症候群的警訊。

二、價值觀對撞，公司文化讓你變了樣

一份工作最容易被忽略的潛藏風險，就是「不合的文化」。若你經常面臨同事內鬥、主管威權、吹捧文化盛行，久而久之不只影響心情，更會改變一個人的行為模式。當你發現自己變得冷漠、消極，甚至討厭自己現在的模樣，也許問題並不在你，而是在環境。

三、無成長無未來，只剩重複機械式執行

升遷遙遙無期、學不到新技能、提案總被否決，若你回顧一年來毫無成長與變化，那麼即使薪資穩定，也可能只是陷在舒適圈。要記得職涯發展不該只有撐過今天，而是該往更好的自己邁進。

四、不被尊重是最沉默的傷害



明明有能力卻總被忽略、貢獻常被奪功、主管情緒管理失控成家常便飯，在這樣的職場中工作，只會讓你的信心一點一滴被侵蝕。尊重不是奢求，而是職場最基本的人際關係。

五、生活已經被工作徹底吞噬

下班無力社交、假日不想出門、連思考未來都覺得茫然？這不只是「工作忙」，而是你已經讓工作佔據了人生全部空間。心理師提醒，若工作已經讓你忘了生活的模樣，那就該問自己：「我是在活著，還是在工作中消耗？」