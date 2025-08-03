老爸來都來了！父親節禮物推薦　質感小皮件、戶外休閒鞋最懂送

▲即將成為三寶爸的楊祐寧，搶穿台灣率先發售的Still Peaks戶外膠囊系列。（Bottega Veneta提供）



圖文／鏡週刊

他也許話不多，但不代表不在意，那只是悄悄藏起的期待。

今年父親節，來都來了，不妨多為他花點心思。

或許是一份品味之禮、可能是一場剛剛好的儀式感。

這次，別再讓老爸當個節慶邊緣人！

戶外咖！品味山林

▲夏末了，提前準備一件秋冬保暖衣物給爸爸吧。剪羊毛皮革滾邊無領背心，NT$194,400。（Bottega Veneta提供）

▲時髦又好走的Orbit Flash復古休閒鞋，是戶外活動的神隊友，NT$29,800。（Bottega Veneta提供）

▲登山必備一咖好包！Crossroad皮革細節多口袋後背包，NT$132,000。（Bottega Veneta提供）

放下手機、背起背包，走進綠蔭交織的小徑，在蟲鳴鳥語間緩步前行，對森系老爸而言，理想的日常不過如此。但歸隱山林，從不等於放下品味。Bottega Veneta全新戶外膠囊系列「Still Peaks」，專為登山、露營等戶外活動而設計，汲取自然色彩為靈感，海鹽白、灌木青到暗夜黑，優雅詮釋城野之間的完美平衡。

這是一場品味與自然的對話，機能與時髦，缺一不可。霧面輕量防水尼龍、保暖柔軟的羊絨、高彈性科技針織，乃至結合奢華羊毛與防水夾層的複合面料，一一轉化為夾克、背心、襯衫與工作褲等多樣輪廓，而三角口袋、Intrecciato皮革編織貼飾，則將Bottega Veneta的靈魂嵌入細節，讓戶外型男在山林之中，也能自成一道風格座標。

親愛的！低調好伴

▲帶有「親愛的」隱喻的Diorling系列，從頭到腳都在替你傳遞心意。（Dior提供）

▲穿戴率極高的棒球帽，是不分年齡的時髦亮點。（Dior提供）

▲小皮件是父親節贈禮熱門，銀黑配色難得悶騷一下，NT$12,500起。（Dior提供）

▲千篇一律的領帶送膩了？刺繡小巧思令人驚喜，NT$9,000。（Dior提供）

「親愛的爸爸」，短短一句話，令人害羞彆扭，說不出口？Dior推出的膠囊系列「Diorling」，或許可以幫你解決這個難言之隱。巧妙融入Darling（親愛的），將這句最簡單、最溫柔的稱呼，轉化為手寫風格字樣，縫進襯衫、印上T恤、妝點外套…讓這份情意穿得光明正大，也為日常造型添上細膩品味。

無所不在的Diorling，透過印花、刺繡等不同詮釋，鋪陳於領帶、卡夾、鑰匙圈、棒球帽與B33球鞋等各式配件中，讓整體造型自然共鳴。在細節處悄悄炫愛，色調運用亦格外內斂，從天藍色一路延伸至迪奧先生鍾愛的灰與黑，優雅百搭，讓不同風格的爸爸皆可輕鬆駕馭，無縫融入現有衣櫃。

不受限！率性表態

▲Swatch NO RULES系列替你宣告：即便是西裝筆挺，也容得下一點叛逆！（Swatch提供）

▲Pierced Edge腕錶是此系列唯一的方框錶盤設計，NT$3,450。（Swatch提供）

▲Distort Mode腕錶，跳色的鮮黃、桃紅，不想成為目光焦點也難，NT$3,450。（Swatch提供）

▲Swatch部分錶款具備感應支付功能，輕鬆連結時尚與便利。（Swatch提供）

這個父親節，不只拒當邊緣人，更要搶盡鋒頭、霸屏一回！Swatch全新NO RULES系列強勢登場，揉合龐克精神與街頭圖騰，從黑色鉚釘錶帶、撕裂紙張設計，到撞色閃電與棋盤格圖案，處處都是風格反骨的視覺狂歡，叛逆老爸理所當然愛不釋手，就連保守穩重派也偶爾想放膽出格一次！

設計搶眼不夠看，新作更是今年父親節最有態度的時尚宣言，錶面直白開嗆：「RULES DO NOT APPLY（規則於我不適用）」「DO WHATEVER THE ****（消音） YOU WANT（你想幹嘛就幹嘛）」「TIME IS NOT MONEY（時間並非金錢）」「INTERdICTION NOT ALLOWED（禁止設限）」以錶表心意，比起循規蹈矩、壓抑自我，活出自我風格，才是真正王道。

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