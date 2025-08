老爸來都來了！父親節禮物推薦　質感小皮件、戶外休閒鞋最懂送

▲即將成為三寶爸的楊祐寧,搶穿台灣率先發售的Still Peaks戶外膠囊系列。(Bottega Veneta提供)



他也許話不多,但不代表不在意,那只是悄悄藏起的期待。

今年父親節,來都來了,不妨多為他花點心思。

或許是一份品味之禮、可能是一場剛剛好的儀式感。

這次,別再讓老爸當個節慶邊緣人!

戶外咖!品味山林

▲夏末了,提前準備一件秋冬保暖衣物給爸爸吧。剪羊毛皮革滾邊無領背心,NT$194,400。(Bottega Veneta提供)

▲時髦又好走的Orbit Flash復古休閒鞋,是戶外活動的神隊友,NT$29,800。(Bottega Veneta提供)

▲登山必備一咖好包!Crossroad皮革細節多口袋後背包,NT$132,000。(Bottega Veneta提供)

放下手機、背起背包,走進綠蔭交織的小徑,在蟲鳴鳥語間緩步前行,對森系老爸而言,理想的日常不過如此。但歸隱山林,從不等於放下品味。Bottega Veneta全新戶外膠囊系列「Still Peaks」,專為登山、露營等戶外活動而設計,汲取自然色彩為靈感,海鹽白、灌木青到暗夜黑,優雅詮釋城野之間的完美平衡。

這是一場品味與自然的對話,機能與時髦,缺一不可。霧面輕量防水尼龍、保暖柔軟的羊絨、高彈性科技針織,乃至結合奢華羊毛與防水夾層的複合面料,一一轉化為夾克、背心、襯衫與工作褲等多樣輪廓,而三角口袋、Intrecciato皮革編織貼飾,則將Bottega Veneta的靈魂嵌入細節,讓戶外型男在山林之中,也能自成一道風格座標。

親愛的!低調好伴

▲帶有「親愛的」隱喻的Diorling系列,從頭到腳都在替你傳遞心意。(Dior提供)

▲穿戴率極高的棒球帽,是不分年齡的時髦亮點。(Dior提供)

▲小皮件是父親節贈禮熱門,銀黑配色難得悶騷一下,NT$12,500起。(Dior提供)

▲千篇一律的領帶送膩了?刺繡小巧思令人驚喜,NT$9,000。(Dior提供)

「親愛的爸爸」,短短一句話,令人害羞彆扭,說不出口?Dior推出的膠囊系列「Diorling」,或許可以幫你解決這個難言之隱。巧妙融入Darling(親愛的),將這句最簡單、最溫柔的稱呼,轉化為手寫風格字樣,縫進襯衫、印上T恤、妝點外套…讓這份情意穿得光明正大,也為日常造型添上細膩品味。

無所不在的Diorling,透過印花、刺繡等不同詮釋,鋪陳於領帶、卡夾、鑰匙圈、棒球帽與B33球鞋等各式配件中,讓整體造型自然共鳴。在細節處悄悄炫愛,色調運用亦格外內斂,從天藍色一路延伸至迪奧先生鍾愛的灰與黑,優雅百搭,讓不同風格的爸爸皆可輕鬆駕馭,無縫融入現有衣櫃。

不受限!率性表態

▲Swatch NO RULES系列替你宣告:即便是西裝筆挺,也容得下一點叛逆!(Swatch提供)

▲Pierced Edge腕錶是此系列唯一的方框錶盤設計,NT$3,450。(Swatch提供)

▲Distort Mode腕錶,跳色的鮮黃、桃紅,不想成為目光焦點也難,NT$3,450。(Swatch提供)

▲Swatch部分錶款具備感應支付功能,輕鬆連結時尚與便利。(Swatch提供)

這個父親節,不只拒當邊緣人,更要搶盡鋒頭、霸屏一回!Swatch全新NO RULES系列強勢登場,揉合龐克精神與街頭圖騰,從黑色鉚釘錶帶、撕裂紙張設計,到撞色閃電與棋盤格圖案,處處都是風格反骨的視覺狂歡,叛逆老爸理所當然愛不釋手,就連保守穩重派也偶爾想放膽出格一次!

設計搶眼不夠看,新作更是今年父親節最有態度的時尚宣言,錶面直白開嗆:「RULES DO NOT APPLY(規則於我不適用)」「DO WHATEVER THE ****(消音) YOU WANT(你想幹嘛就幹嘛)」「TIME IS NOT MONEY(時間並非金錢)」「INTERdICTION NOT ALLOWED(禁止設限)」以錶表心意,比起循規蹈矩、壓抑自我,活出自我風格,才是真正王道。

