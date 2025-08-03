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花蓮金針花季美景美食全包！在地超夯甜點店　日式糰子、馬告可頌都必吃

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文／MENU美食誌

每年8－9月是花蓮金針花盛開季節，除了賞美景，當然也要享受美食，復古日式甜點、文青質感咖啡廳，通通收入在這。

昭和58
花蓮縣花蓮市

裝潢走日式懷舊風格的氛圍，以日系的木製玻璃門面，搭配暖黃色系的燈光，彷彿來到日本的老喫茶店，推薦蒙布朗、龍眼白蘭地磅蛋糕、昭和之心和花漾橙柚塔。

▲花蓮甜點 。（圖／美食誌提供）

▲昭和58。（圖／美食客河配魚提供）

惦惦 lab:tiamtiam
花蓮縣吉安鄉

位於花蓮慶修院旁的咖啡館，有著質感的原木桌椅和清新而沉穩的檜木香，提供台灣特色的下午茶甜點，推薦檸檬生乳酪蛋糕、草莓桂花咖啡和坪林桂香包種茶。

▲花蓮甜點 。（圖／美食誌提供）

▲惦惦 lab:tiamtiam。（圖／資料擷取美食客馬健騰提供）

找到了可頌小売所
花蓮縣花蓮市

隱身在花蓮市巷弄內，每天只營業3.5個小時，供應多種口味的可頌及甜點，店家會依季節選用花蓮當地新鮮的水果製作，推薦楓糖可頌和草莓乳酪丹麥 。

▲花蓮甜點 。（圖／美食誌提供）

▲找到了可頌小売所。（圖／美食客Meow提供）

豆 茶寮
花蓮縣花蓮市

日式復古的木屋，有販售日式和菓子和沏茶的器具，除了內用之外，甜點也可以外帶，推薦抹茶提拉米蘇、桜花信玄餅、糰子和職人現刷的手刷抹茶。

▲花蓮甜點 。（圖／美食誌提供）

▲豆 茶寮。（圖／美食客Missing _ MISA提供）

浮室 Soave plan
花蓮縣花蓮市

純白色的建築搭配綠意點綴，有著滿滿的文青感，提供咖啡、手作甜點、可頌、司康，咖啡還可根據個人喜好特調，推薦馬告可頌和浮室特調。

▲花蓮甜點 。（圖／美食誌提供）

▲浮室 Soave plan。（圖／美食客破產小姐提供）

小巷茉莉 MÔLi Café
花蓮縣花蓮市

隱身市區巷內絕美花園咖啡廳，以自家栽種有機香米，融入在地食材特色的餐點，甜點簡餐都很夠水準，推薦小山園抹茶舒芙蕾鬆餅、泰式打拋豬肉飯和台客燒肉飯。

▲花蓮甜點 。（圖／美食誌提供）

▲小巷茉莉 MÔLi Café。（圖／美食客肜.✯提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 花蓮, 金針花, 金針花季, 美食

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