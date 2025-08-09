fb ig video ETtoday search mobile

從生活中尋找安定感！不斷改變的時代　「心穩」才能應對不確定

文／人物誌

在這個充滿變化的時代，我們的生活似乎每天都在經歷劇烈的擺動。技術的進步、全球化的加速、以及社會結構的改變等，總總因素都使我們處在一個不斷更新的世界。

這些變化雖然能為我們提供許多的機會，但同時也帶來了更多的不確定性。資訊的洪流和快速的決策使得人們感到無所適從，也正因如此，我們常常對未來會感到不安與焦慮。

▲在不斷改變的時代，除了適應外，更需要的是調適。（圖／《忘了我記得》劇照，下同）

穩定不是拒絕變化

在這樣的環境中，除了適應外，更需要的是調適。面對不安與焦慮時，讓心緒安穩，應該是最好的方法。

我們追尋的安定感並不是拒絕變化，而是學會在變化中找到一個穩定的中心。它是一種內心的平靜，讓我們在混亂的外部環境中，仍然能保持清晰的思路和平穩的情緒。當我們具備這種安定感，不僅能更好地理解外部的變化，還能夠在面對挑戰時做出理智的決策。

面對生活的不可預測，我們需要安定的情緒

追求安定感的第一步是建立自己的穩定機制。這種機制可以是日常的規律，比如固定的作息時間和合理的飲食習慣，或是情感上的支持，例如朋友和家庭的陪伴等，以期在應付生活中不可預測的事情時，成為內心的支撐點，幫助我們應對不確定性。

此外，我們還需要學會認知和調整自己的想法。當事情進展不如預期時，情緒的波動往往會影響我們的判斷。因此，學會調整自己的心態，接受現實並尋找解決方案，是維持內心安定的重要方法。我們可以透過冥想、運動或寫日記等方式來幫助自己減壓，讓思緒得到整理。

而和他人分享自己的感受，無論是喜悅還是困惑，都是獲得安定感的重要方式。當我們與朋友、家人進行真誠的交流時，彼此之間的理解和共鳴能夠大大減少我們面對不確定性時的孤獨感。這不僅提供了情感的慰藉，還能提供實際的幫助和建議，讓我們在低谷時期能有所依靠。

從生活中尋找安定感

而從自身尋找意義感也是獲得安定感的方法。每個人在生活中都有自己在意的事物，無論是工作、家庭還是興趣，找到這些事物並投入其中，可以使我們的生活變得更加充實。有意義的生活能夠使我們在面對變化時更具韌性，不會輕易被外界的動盪所擊垮。

而在持續變動的世界中，每個人都需要學會尋找和維持自己的安定感。這不僅是面對不確定性的防禦機制，更是提升生活品質的重要因素。透過建立自我穩定機制、調整心態、獲得社會支援以及追尋生活意義，找到屬於內在的安定之處，面對未來的挑戰與變化，方能心如止水，行穩致遠。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

