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魏如昀走鄉村風曬新歡Longchamp羔羊包　寵姊魏如萱「她喜歡就好」　

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記者鮑璿安／台北報導

法國精品品牌 Longchamp 於今1日舉辦2025冬季系列預覽會，邀請金曲歌后孫盛希與創作才女魏如昀出席活動，兩人一同詮釋自然的田園氣息，而魏如昀親姊魏如萱日前被捲入三角戀風波，魏如萱今現身被問及此事則不願多談，希望將焦點留給品牌，低調回覆：「當然會關心她（魏如萱），謝謝大家。」

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲法國精品品牌 Longchamp 舉辦2025冬季系列預覽會，邀請金曲歌后孫盛希與創作才女魏如昀出席活動 。（圖／品牌提供）

魏如昀此次以田園鄉間風格的連身裙亮相，外搭一件溫暖的短身背心，呼應品牌冬季主題所傳遞的自然與溫柔意象，她表示：「今天的穿搭就像去郊外玩一樣，裙子很舒服，背心也很保暖。」談到最喜歡的單品，她立刻指出那款Le Pliage 系列羔羊皮包，驚喜表示：「看上去真的太可愛了！」至於會不會跟魏如萱嘗試「姊妹穿搭」？她則說不會，但是姊姊喜歡就好。孫盛希則以黑白無袖背心搭配長版針織裙，手提豆蔻色 Le Foulonné 系列手提包，她特別喜歡活動中展示的一雙可折疊長靴，「冬天旅行超適合！又帥又方便。」剛從倫敦返台的她也分享，這趟旅程累積了不少創作靈感，「寫了一些歌，希望能慢慢釋出給大家聽。」

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲▼ Longchamp 。（圖／品牌提供）

▲ Longchamp 全新Le Foulonné系列以細緻粒面皮革打造 。（圖／品牌提供） 

本季 Longchamp 冬季系列以「從巴黎到倫敦」為主軸，延續巴黎女子的旅程，汲取自然靜謐與搖滾精神，打造出屬於現代女性的多元樣貌。全新Le Foulonné系列以細緻粒面皮革打造，展現近似天鵝絨般的柔軟手感，重新定義優雅低調奢華。創意總監Sophie Delafontaine指出：「Le Foulonné一直以來都致力展現皮革真實的質感。這次重新設計的橢圓扣環靈感源自馬術文化，讓每只包都能因個人化吊飾注入專屬風格。」無論是小巧的迷你包、實用斜背包，或容量十足的托特與水桶包，皆可見細節巧思，包含橢圓金屬扣環設計與壓印Logo字樣，都能展現佩戴者獨特個性。

同場加映

▲▼ RABEANCO 。（圖／品牌提供）

▲▼ RABEANCO 。（圖／品牌提供）

▲都會質感女包品牌RABEANCO正式進駐台北信義新光三越A8館 。（圖／品牌提供）

▲▼ RABEANCO 。（圖／品牌提供）

▲信義A8店主打限定款TONA Barrel斜背袋 。（圖／品牌提供）

同時，質感包牌RABEANCO正式進駐台北信義新光三越A8館，主打限定款TONA Barrel斜背袋，以圓桶型輪廓結合植鞣小牛皮製成，柔軟細膩的皮革搭配溫潤布朗尼棕與焦糖棕色調，不僅療癒滿分，更突顯皮質隨時間使用自然沉澱的光澤感，適合通勤與週末出遊不同場合切換。除了限定新包，RABEANCO也帶來兩款人氣熱賣包強勢回歸，首先是復古韻味十足的ALLEGRA Demi斜背袋，標誌性的半月垂墜輪廓搭配全粒面植鞣皮革，柔軟包身結構加上可調肩帶設計，是經典中的亮點款式。

關鍵字：

Longchamp, 孫盛希, 魏如昀, 冬季系列

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