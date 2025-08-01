懶骨頭、地毯！好看但不容易維護的5種居家單品

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

人人都希望自己家裡的環境舒適、溫馨，就會添購一些居家小物，來增添居家氛圍，但是有些設計其實並不適合一些人，有網友就分享，像是爆紅的懶骨頭、開放式層架、地毯等等都是容易NG的小物，一定要特別注意，以免美化不成反變得更髒亂。

＃懶骨頭沙發

懶骨頭沙發用起來感覺很時髦，假日躺在上面看書、喝茶、曬曬太陽真的看起來很棒，但它因為柔軟的性質，比較沒有很好的支撐，坐上去時間久了容易全身痠痛，後續放到倉庫或是陽台，也會佔去很大的空間，甚至不好丟棄。

＃地毯

很多歐美風的居家設計都一定有地毯，一鋪上去就很有居家溫馨感，但是寵物、人體的毛髮、皮屑等，加上細菌、灰塵很多都會附著在上面，如果沒有天天維持，就會成為髒亂的溫床，而且清理起來也較不意，大面積的地毯更是增加丟棄垃圾的難度。

＃開放式的儲物架

很多人家裡都有這種開放式的層架，可以擺放各種東西好方便，但若是沒有經過搭配整理，會讓人感覺東西過於零散、看起來很凌亂的感覺，加上沒有常常清潔，還容易積聚灰塵，若是用密閉式的儲物空間，會更加簡潔乾淨。

＃水晶吊燈

看起來華麗美型的水晶吊燈，在耗電量很驚人，而且清潔起來極其不易，加上佔位面積很大，如果沒有專人打掃，空間設計不足，就不要輕易使用。