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減脂期必吃！一周低脂高蛋白沙拉食譜推薦　不怕胖吃得飽、無痛瘦一圈

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文／美人圈

減肥人的餐盤上一定少不了沙拉！蛋白質＋蔬菜的完美組合，吃起來清爽又沒負擔。不過除了常見的生菜沙拉，其實還有一種更適合減脂期的選擇「溫沙拉」。一樣低脂、好消化，又比生菜更有飽足感，推薦給怕冷或不愛吃生冷食物的你！這次就來看看溫沙拉怎麼做，再加碼6款好吃又不怕胖的溫沙拉食譜，減脂也能吃得開心又滿足！

減脂「溫沙拉食譜」推薦：蝦仁烤南瓜溫沙拉

蝦仁在減脂期是很好的蛋白質來源，搭配優質澱粉、同時還是低GI食物的南瓜，是一道清爽又毫無負擔的料理，最重要的是南瓜可以提供充足的飽足感，完全不用擔心吃不飽，而且蝦仁也可以替換喜歡的肉類，變化度超高。

做法：

STEP1：將蝦仁及切成薄片的南瓜加入些蒜末、鹽、胡椒與橄欖油，攪拌均勻。

STEP2：蝦仁及南瓜放入平底鍋煎熟（或是用烤箱烤熟也可以）。

STEP3：雞蛋、花椰菜稍微川燙一下，再一起放入平底鍋中煎熟，可以再加入些黑胡椒調味即可。

▲溫沙拉 。（圖／翻攝自小紅書）

▲蝦仁烤南瓜溫沙拉。（圖／小紅書@淘氣圓子，下同）

減脂「溫沙拉食譜」推薦：蝦仁花椰菜水煮溫沙拉

這款溫沙拉更加簡單，全部以水煮川燙的方式，完全沒有多餘油脂及熱量，是更清爽無負擔的選擇。

做法：

STEP1：蝦仁先用鹽、胡椒抓拌醃一下，可以放入些醬油調味，之後燙熟或是煎熟、烤熟都可以。

STEP2：選擇喜歡的蔬菜，像是花椰菜、菠菜等，將蔬菜水煮川燙至熟。

STEP3：混合全部食材，再以油醋醬、或是簡單的用黑胡椒、鹽調味即可。

▲溫沙拉 。（圖／翻攝自小紅書）

減脂「溫沙拉食譜」推薦：烤茄子溫沙拉

這款烤茄子溫沙拉可以吃到多種蔬菜，用烤的方式不僅可以吃到蔬菜原味、同時也很清爽，減脂期必備！

做法：

STEP1：將小蕃茄對半切開，加入鹽、黑胡椒、百里香或是一些義式香料後，再噴點橄欖油，放進烤箱烤到表皮發皺（約10分鐘）及可盛出備用。

STEP2：茄子及彩椒切塊，加入鹽、黑胡椒、大蒜粉後，再噴點橄欖油，放進烤箱烤到熟。

STEP3：羽衣甘藍洗凈，用手撕成小塊，即可與烤好的食材混合，可以再撒上些布拉塔起司點綴、也可以在搭配油醋醬增加風味。

▲溫沙拉 。（圖／翻攝自小紅書）

▲烤茄子溫沙拉。（圖／小紅書@Yvonnenini）

減脂「溫沙拉食譜」推薦：玉米牛排溫沙拉

牛肉是在減脂餐中非常推薦的食材，低脂高蛋白，而且簡單用鹽、黑胡椒調味就很好吃，百搭特性非常適合用來當作溫沙拉的主角。

做法：

STEP1：將牛排切成小块，放入鍋中煎至喜歡的熟度後，再用海鹽及黑胡椒調味。

STEP2：玉米先煮熟後直接片切，另外水煮蛋煮熟後一樣切成小塊。

STEP3：盤裡放萵苣類等喜歡的蔬菜，接著放進剛剛準備好的食材及小蕃茄等喜歡的配料，可以再放些油醋醬、撒點芝麻即可。

▲溫沙拉 。（圖／翻攝自小紅書）

▲玉米牛排溫沙拉。（圖／小紅書@姜姜&滋味生活）

減脂「溫沙拉食譜」推薦：酪梨雞胸肉溫沙拉

容易乾柴的雞胸肉搭配富含油脂、綿密的酪梨是個非常好的溫沙拉搭配，不僅有豐富蛋白質還有優質脂肪，再加上蘑菇、小蕃茄等配料，口感相當有層次！

做法：

STEP1：雞胸肉用橄欖油、醬油先醃過後，放進鍋中煎熟。

STEP2：鍋中補一點油，將小蕃茄稍微煎到表皮出現皺摺，蘑菇也煎熟後盛出備用。

STEP3：將水煮蛋、酪梨切開，一起裝盤後淋上油醋醬即可。

▲溫沙拉 。（圖／翻攝自小紅書）

▲酪梨雞胸肉溫沙拉。（圖／小紅書@小米吃不胖）

減脂「溫沙拉食譜」推薦：蝦仁烤馬鈴薯溫沙拉

同樣以蝦仁、蘆筍、烤馬鈴薯製作的溫沙拉，其實也都可以替換喜歡的食材，簡單又方便、同時低碳高蛋白，減脂期必備！

做法：

STEP1：將馬鈴薯切小塊，加入橄欖油、海鹽、黑胡椒拌均勻，烤箱200度烤約20分鐘後盛出備用。

STEP2：蝦仁先用料酒、海鹽、黑胡椒醃製，熱鍋後放油，將蝦仁、蘆筍及喜歡的菇類煎熟。

STEP3：將食材通通裝盤，可以視情況用海鹽及黑胡椒調味並加入喜歡的生菜即可。

▲溫沙拉 。（圖／翻攝自小紅書）

▲蝦仁烤馬鈴薯溫沙拉。（圖／小紅書@姜姜&滋味生活） 

減脂「溫沙拉食譜」推薦：酪梨蝦仁滑蛋溫沙拉

溫沙拉中放入滑蛋，不僅好吃，也可以另外搭配麵包食用，相當有飽足感。

做法：

STEP1：將2-3顆雞蛋打散，加入鹽、黑胡椒，也可以加入些牛奶，讓蛋液更加滑順。也可以在蛋液中加入些切小塊的洋蔥、彩椒，增加口感。

STEP2：之後開小火倒入蛋液，全程輕輕攪動、直到蛋液有凝固感即可離火，用餘溫讓蛋液熟透。

STEP3：蝦仁以料酒、鹽、黑胡椒醃製去腥，接著在鍋中放入橄欖油後將蝦仁煎熟。

STEP4：準備喜歡的生菜放在盤裡，將酪梨切塊後與所有食材盛盤即可，可以再視口味加入鹽巴或油醋醬調味。

▲溫沙拉 。（圖／翻攝自小紅書）

▲酪梨蝦仁滑蛋溫沙拉。（圖／小紅書@Yvonnenini）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 低脂, 減脂期, 高蛋白, 沙拉

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