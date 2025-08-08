2025韓星同款瀏海範本！舒華「龍鬚中分」、八字瀏海超修飾臉型

fb ig video ETtoday search mobile

文／美人圈

韓國女星的髮型總是完美到不行，尤其「瀏海」更是顏值加分的秘密武器！剪對了，整體造型外觀大加分，剪錯了，則是會封印你原本該有的美貌，只能默默的等頭髮長回來。因此，小編為各位整理了10種2025年韓國女星瀏海造型，快來找出你的命定款！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲韓國女星瀏海範本。（圖／IG@imwinter、katarinabluu）

2025韓女星同款瀏海圖鑑

1：個性直瀏海

第一款就是經典的「直瀏海」造型！TWICE MOMO最常以直瀏海的造型出現，它的魅力就在於自然感，不刻意燙澎或加彎度，搭配臉頰兩側微斜的鬢髮修飾，瞬間拉出小V臉，臉型立刻變精緻！整體風格乾淨又帶個性，如果再加上挑染髮色，整個人會多出一種神秘混血感，是想嘗試酷酷風的最佳選擇！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE MOMO。（圖／IG@momo）

2：漫畫瀏海

張員瑛同款「漫畫瀏海」絕對是甜美系女孩的必備造型！這款瀏海帶有自然弧度又不失整齊感，完美融合日系的柔和與韓系的俐落，看起來雖然稍微厚重，但其實藏著剛剛好的空氣感，多一點少一點都不行，整理起來也不難，上鏡效果更是一級棒，想走漫畫少女風、又帶點甜感的你，這款真的可以試試看！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛同款漫畫瀏海。（圖／IG@for_everyoung10）

3：八字瀏海

八字瀏海可以說是韓國女生的經典神級瀏海！從臉部中央自然分線，兩側順著臉頰垂落，帶點微彎弧度，不但溫柔又有氣質，還能完美修飾臉型，特別適合寬額頭或方圓臉女孩，視覺上立刻變小臉！搭配長捲髮更是仙氣爆棚，日常造型或約會造型都超適合。

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲八字瀏海。（圖／IG@katarinabluu）

4：胎毛瀏海

近年爆紅的「胎毛瀏海」越來越火，幾乎成為韓國女星的新寵！像是最近IVE的Rei撥開齊瀏海後，額頭邊緣留下細細小小的胎毛瀏海，不只修飾高額頭、拉小臉，還能打造滿滿的幼態感，做任何造型都很百搭，想走可愛原生風的女孩真的可以試試！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲胎毛瀏海越來越火。（圖／IG@reinyourheart）

5：復古斜瀏海

復古斜瀏海曾是早期偶像劇女主角的定番造型，沒想到最近又因為aespa Winter的示範再度掀起熱潮！這款瀏海沿著額頭到臉頰斜斜落下，搭配自然弧度，看起來乖巧又帶點復古感，不過小編偷偷說，這款造型真的蠻吃臉型和氣質的，一不小心可能會看起來比實際年齡還成熟一點（笑）。

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲aespa Winter。（圖／IG@imwinter）

6：羊毛捲瀏海

這款連Rosé都欽點過的「羊毛捲瀏海」，不論是舞台還是拍攝都超吸睛！看起來像是隨意捲出的亂翹感，其實非常講究，要捲出蓬鬆又有層次的弧度，才能營造出那種隨性又慵懶的氛圍，非常適合五官立體精緻的女生，一換上鬆弛感瞬間拉滿。

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲羊毛捲瀏海超吸睛。（圖／IG@yeh.shaa_）

7：俏皮眉上短瀏海

喜歡減齡又帶一點個性的女孩們，眉上短瀏海一定是你們的最愛！將瀏海剪至眉毛以上，露出額頭、眉毛並強化眼睛與臉部輪廓，看起來可愛俏皮卻又不失風格，整體顯得更加氣質、亮眼。看似很難駕馭，但其實只要髮量掌握好，反而會讓人有煥然一新的感覺！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛眉上短瀏海。（圖／IG@for_everyoung10）

8：公主切瀏海

公主切又稱「姬髮式」，特色是齊眉瀏海搭配臉頰兩側剪齊、剛好到下巴的髮腳，整體造型帶有濃濃的日系感。秀智在主演《我的女神室友斗娜》時，就以公主切造型登場，立刻掀起熱議！這款瀏海輪廓鮮明，還能修飾臉型，不論是圓臉、長臉還是方臉都能輕鬆駕馭，是想要嘗試風格轉換的絕佳選擇！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲秀智。（圖／IG@skuukzky）

9：濕髮空氣瀏海

從日本開始流行的濕髮造型，自帶一種楚楚可憐的氛圍。韓國髮型師則巧妙結合韓式空氣瀏海，打造出清新又獨特的「濕髮空氣瀏海」造型。這種瀏海不會太厚重，而是讓髮絲一縷一縷自然垂落，整齊又不刻意，同時散發出溫柔與神祕的氣質感，讓整體造型更顯輕盈靈動。

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲i-dle Minnie。（圖／IG@min.nicha）

10：龍鬚中分瀏海

葉舒華最愛的「龍鬚中分瀏海」來啦！這款瀏海特色就是將髮絲自然垂落在臉頰兩側，形成細碎又服貼的龍鬚線條，不但能修飾顴骨與下巴，還能拉長臉部比例，看起來小臉又精緻整體看似隨意，但其實非常有設計感，可以拉長臉部比例，搭配其他造型也都很好看，短臉女孩趕緊衝！

▲瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲舒華。（圖／IG@yeh.shaa_）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

