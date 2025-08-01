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蘭蔻黑鑽奢燦超導活萃推出聯名午茶、法國歐瓏「香水造型」馬卡龍只送不賣

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記者曾怡嘉 ／台北報導

邊保養也可以同時享用美味甜點，蘭蔻為慶祝黑鑽奢燦超導活萃上市，攜手台北寒舍艾美推出聯名午茶饗宴，法國歐瓏也跨界甜點工作室打造聯名烏龍馬卡龍，等比縮小的香水瓶外型，真的太精緻可愛。

夏季抗老也有輕盈水感的新選擇，蘭蔻推出全新黑鑽奢燦超導活萃，透過多項專利封裝技術將整株永生玫瑰的卓越再生力量，以黃金比例封存精華與油兩種質地，形成獨特的雙相精華液，每一次按壓瞬間釋放珍稀玫瑰修護力，輕盈質地一接觸肌膚立刻被吸收。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 絕對完美黑鑽奢燦超導活萃，23,000元。

▲▼美妝聯名。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲8月購入活萃即贈超導按摩板，質感非常好。

為將保養效能極大化，品牌特別設計黑鑽冷熱雕塑超導按摩板，採用精工鋅合金打造，攜手以緊緻臉部線條聞名的日式祖傳按摩「古美道」專家共同研發，，V形雕塑設計可完美貼合臉部輪廓，促進微循環、淋巴代謝，幫助你重塑輪廓。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲北緯二十五 黑鑽奢華聯名午茶饗宴，每套1,980元。

同時也攜手台北寒舍艾美 Latitude 25北緯二十五，獻上即日起至8月31日限定的《黑鑽奢華聯名午茶饗宴》。主廚靈感取自永生玫瑰、絲緞質地與寶石般璀璨瓶身，打造如珠寶工藝般精緻的法式甜點藝術，將奢華保養轉化為味蕾間的感官儀式。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲柑橘烏龍馬卡龍只送不賣。

Atelier Cologne 法國歐瓏首度跨界攜手IG超人氣甜點工作室 Eddy Foody，推出超限量聯名柑橘烏龍馬卡龍，本次聯名靈感來自人氣商品「無極烏龍」，打造一顆等比例縮小的香水瓶造型，創造出前所未有的香氛馬卡龍。即日起，凡於 Atelier Cologne大安旗艦店購買任一100ml淡香精，即贈聯名馬卡龍乙顆 (數量有限，贈完為止)。

關鍵字：

蘭蔻, 台北寒舍艾美, 黑鑽奢燦, 聯名午茶, 烏龍馬卡龍

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