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再也不怕語無倫次！「漢堡架構法」讓說話層次分明

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文／林依柔　圖／幸福文化、達志示意圖

漢堡架構法——讓孩子說話層次分明的魔法

有些孩子說話就像一團打結的毛線球，線頭雜亂無章，讓人不知從何理起？又或者，他們的表達像一盤散沙，風一吹就煙消雲散，讓人抓不住重點？當孩子無法清晰表達自己的想法時，不僅容易造成溝通上的誤解，長期下來更可能影響他們的自信心。如果是這樣，你一定會喜歡這套簡單又實用的說話工具——「漢堡架構法」。

「當你們說話時，會想當個有層次的美味漢堡，還是黏成一團、軟軟的麻糬呢？」這是我每次上到這個單元時，會問孩子們的問題。

孩子們聽到這個比喻，常常都會會心一笑。因為他們很清楚，美味的漢堡有麵包、肉、蔬菜，層層分明，一口咬下能品嚐到豐富的滋味；但麻糬卻是一坨黏膩，口感單一，讓人難以抓住重點。

說話也是一樣的道理。如果沒有清晰的開頭引導聽者進入狀況，沒有條理分明的中段闡述內容，也沒有明確的結尾總結重點，只是一股腦地將想法傾倒而出，這樣不僅別人難以理解，孩子自己也會因為表達不清而感到挫敗。

就像做漢堡一樣—當各種食材隨意擺放時，看起來凌亂，吃起來也不過癮；但只要順序分明、搭配得當，漢堡立刻變得豐富又有層次。說話也是如此，若能像組合漢堡一樣，掌握好「開場白→重點→解釋＆舉例→結尾」的順序與方法，孩子的表達力就能立刻升級！

小孩,孩童,寶寶,。（圖／達志示意圖

因此，和大家分享「漢堡架構法」，就像一個神奇的配方，能引導孩子的語言表達，從模糊不清走向條理分明，從抽象概念轉化為生動畫面，最終達成完整且有邏輯的溝通。透過這個方法，孩子將學會像製作美味漢堡一樣，有層次地組織自己的語言，讓每一次的表達都能清晰易懂，充滿說服力！

掌握順序和結構，每次開口都令人驚豔
這個教學靈感，其實來自於有一天去吃Subway的經驗。

那天我到櫃台點餐，一如往常，店員問我：「今天想選什麼麵包呢？」我毫不猶豫地選了我最愛的「蜂蜜燕麥麵包」——外皮烤得酥酥脆脆，咬下去還會飄出淡淡的甜香，光是想到就讓人開心。接著是第二個選擇：今天的主食要搭配哪種肉？然後是第三個步驟：挑選蔬菜配料。我總是會特別說：「不要黑橄欖、不要酸黃瓜，其他蔬菜可以多一點。」最後，就是最重要的靈魂—醬料，我永遠都選蜂蜜芥末醬，因為那酸酸甜甜的味道，能讓我吃出有層次而不會膩的口感。

就因為如此，當我在Subway點餐時，就突然有了這個教學靈感：原來「說話」也跟「做漢堡」很像！

每一次的說話，就是在組裝一份「語言漢堡」。從像是「選麵包」的開場白開始，決定你給別人的第一印象；接著挑選主食，就像確立這次說話的「重點」；然後搭配蔬菜與醬料，就像是你補充說明、舉例、增加細節與聲音情緒的方式；最後要加上一句完整的結尾，好讓整份話語「收得剛剛好」，讓聽眾有滿足感。

小孩,孩童,寶寶,。（圖／達志示意圖

這個經驗讓我明白，雖然每個人講話的風格不同、內容不同，但只要掌握「漢堡」的基本順序與結構，人人都可以說出一份專屬自己的「客製化語言套餐」。

「漢堡架構法」是一套專門幫助孩子與大人們，在組織語言、提升邏輯表達力的說話架構。我們將一段完整的口語表達，拆解為四個基本元素，剛好就像一份結構完整、層次分明的漢堡：

．【麵包】開場白：讓人聽得下去
．【肉】重點：講清楚你要傳達的是什麼
．【菜與醬】解釋與舉例：補充細節，讓內容更有畫面、更精彩
．【麵包】結尾：完美落幕，留下好印象

這樣的漢堡結構，不只有助孩子提升語言條理，也讓每一次的表達更有吸引力，無論是日常溝通、上台報告、寫作，甚至是面試時的自我介紹，都可以派上用場！

小孩,教育。（圖／幸福文化、達志示意圖） 

書名：讓孩子說出自信力

作者：林依柔

簡介：畢業於實踐大學音樂學系，對聲音擁有細膩入微的感知力，將古典音樂元素巧妙融合進溝通訓練，研發出一套榮獲專利認證的表達系統，協助學員喚醒內在聲音的力量，找回清晰、有影響力的表達自信。

出版社：幸福文化


 

關鍵字：

林依柔, 讓孩子說出自信力, 幸福文化, 教育

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