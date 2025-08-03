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最佳知己三大星座！TOP 1簡直「閨蜜天花板」從細節開始顧好顧滿

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記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

在友情的世界裡，有些人天生就具備當「神隊友」的氣質，不只懂得傾聽，更能在妳難過、開心或需要建議的時候陪在身邊，從星座的角度來看，有三個星座特別適合當閨蜜，不但細膩溫柔、義氣十足，還非常懂得照顧人，是許多女孩心中最理想的「靈魂朋友」。

星座,占卜,個性。（圖／IG）

TOP 3：天秤座

天秤座的朋友總是散發一種令人安心的氛圍，無論妳陷入愛情的迷惘還是人際的糾結，她們都能給出冷靜又中肯的建議，優雅有禮、不喜歡爭執的天秤座，也總是能在各種社交場合中展現高情商，不會搶鋒頭，卻總是默默替妳撐腰，讓人忍不住想親近。

星座,占卜,個性。（圖／IG）

TOP 2：雙魚座

如果妳喜歡有人可以安靜陪伴，甚至只是給妳一個眼神就懂妳在想什麼，那麼雙魚座絕對是首選，她們直覺敏銳、感情豐沛，總能在妳最低落的時候給妳最大的安慰，她們願意陪你傻笑、哭泣、幻想未來，宛如人生劇本中的最佳副本主角。

星座,占卜,個性。（圖／IG）

TOP 1：巨蟹座

說到閨蜜天花板，非巨蟹座莫屬，天生具有強烈母性本能的她們，對朋友的愛往往比對自己還深，不只會記得妳的重要日子，還會默默準備好所有妳需要的小細節，無論妳是凌晨兩點需要傾訴，還是突然被生活壓得喘不過氣，巨蟹座都會毫不猶豫地出現在妳身邊，給妳最實際的依靠與溫暖。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

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