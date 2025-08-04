星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　85度C跨店咖啡買四送二

▲星巴克今推會員買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）



記者蔡惠如／綜合報導

星巴克周一照例放送小確幸，今（8／4）起一連兩天，針對自家星禮程會員推出「大杯以上買一送一」優惠，折扣品項幾乎涵蓋全部現做飲品，包括熱門的那堤、美式以及星冰樂等通通有，陪星迷們度過炎熱夏天。而85度C因應8／5來臨，也在明天限定一天推出「大杯咖啡系列，第二杯30元優惠」，今App跨店取也推買4送2優惠。

星巴克今8／4起至8／5一連兩天，推出「星享成雙 好友分享」回饋，活動期間每天上午11點至晚上8點，星禮程會員至門市購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或App行動支付才能可享回饋。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

折購品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

85度C近期也迎來21周年慶優惠，明8／5上午10點起至晚上10點，推出「大杯咖啡系列第二杯30元優惠」，其咖啡不含鉑金品項，其他咖啡系列限同品項不限冰熱，每人最多限購3組，寄杯辦法依門市公告，優惠活動不適用於外送跟電話訂購。而今8／4上午10點起，也針對APP跨店取推出買4送2優惠，美式咖啡原價450元，特價300元、拿鐵咖啡原價600元，特價300元，每日各限量2000組，會員各品項限買一組，兌換期間至今年12／31。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、京站、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。