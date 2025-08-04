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韓韶禧來台背小CK麂皮包3千元有找！機場造型超平價　搭長靴露長腿

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記者鮑璿安／綜合報導

韓星韓韶禧日前飛往台北出席巡迴粉絲見面會「Xohee Loved Ones」，掀起一股女神旋風，而她早在機場時尚方面就展現強烈的時髦感，以 CHARLES & KEITH 2025 秋季系列新作，將平價的日常單品穿出大明星的氣場。

▲▼ 韓韶禧來台機場造型超平價 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧來台機場造型超平價 。（圖／品牌提供）

▲ 韓韶禧來台機場造型超平價 。（圖／品牌提供）

此次來台時，韓韶禧身穿淺藍色寬鬆襯衫，微微拉下肩線搭配牛仔短褲，營造出隨性灑脫又清爽俐落的風格。腳上則穿上品牌即將推出的 Robbie 粗跟長靴，靴筒自然垂墜設計搭配約 7 公分的粗跟，不僅修飾腿型，更流露出不容忽視的氣勢與街頭感。

▲▼ 韓韶禧來台機場造型超平價 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓韶禧來台機場造型超平價 。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH 全新登場的 Edna 麂皮流浪包 NT$2,390 (深棕色)； Robbie 粗跟長靴 NT$3,590 。（圖／品牌提供）

同時，韓韶禧肩揹 CHARLES & KEITH 全新登場的 Edna 麂皮流浪包，以深棕色麂皮材質營造出溫潤觸感，搭配柔軟輪廓與實用大容量設計，不論是通勤、旅行或日常穿搭都能輕鬆駕馭。包款上隨附的珍珠扭結吊飾與金屬感 Ivette 鑰匙圈，更為整體造型增添細節層次與個性質感。

同場加映

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲▼fila 。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧換上甜酷兼具的穿搭演繹FILA夏日涼鞋 。（圖／品牌提供）

在最新一波廣告中，韓韶禧換上甜酷兼具的穿搭，演繹新款PEITO SD v2機能涼鞋，鞋履搭載可調節束帶與包覆鞋頭設計，搭配中筒襪或單穿皆可，輕鬆演繹剛柔並濟的戶外甜美系造型。而FILA另一款PEITO SD芭蕾風涼鞋則更顯甜美許多，以斜邊交叉束帶、鋸齒厚底與優雅輪廓受到矚目，掀起Balletcore穿搭熱潮。

關鍵字：

韓韶禧, 時尚, CHARLES&KEITH, 機場穿搭, 粉絲見面會

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