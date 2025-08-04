UNIQLO話題牛仔褲新品試穿實測！必敗長腿繭型、JW ANDERSON聯名新色





▲UNIQLO 2025 年早秋推出全新牛仔褲系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

牛仔褲永遠是潮流圈的不敗經典，UNIQLO 2025 年早秋推出全新牛仔褲系列，以「LifeWear」品牌精神為基底，融合經典與革新打造三大熱門版型：繭型剪裁、JW ANDERSON 聯名直筒款，以及修身喇叭褲，滿足實穿與時髦的雙重追求，《ET FASHION》也同步開箱實測新品，把話題款式一次實穿給你看！





▲ UNIQLO 在日韓掀起討論熱潮的「繭型牛仔褲」 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）



首先最吸睛的是在日韓掀起討論熱潮的「繭型牛仔褲」，這款被譽為「牛仔神褲」的單品以中高腰與柔和的弧形線條重新定義身形比例，從臀部一路延伸至褲腳的繭型設計，不僅巧妙修飾腿部線條，還自帶時髦立體感。其混紡棉質與萊賽爾面料提供柔軟垂墜感，搭配雷射仿舊洗色，展現復古卻不失街頭態度的雙重魅力，男女皆宜也更具實穿彈性。





▲UNIQLO 與 JW ANDERSON 聯名推出的直筒牛仔褲，本季更推出新色深藍款（圖二） 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）





▲主打女性優雅線條的合身喇叭褲 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

另一亮點是來自 UNIQLO 與 JW ANDERSON 聯名推出的直筒牛仔褲，此系列採用100%純棉面料打造筆直剪裁，後口袋與鈕釦細節點綴聯名標誌，質感與設計兼具。本季更推出新色深藍款，低調中不失玩心，適合打造中性簡約風格穿搭，是熱愛設計師單品者不可錯過的牛仔款式。最後則是主打女性優雅線條的合身喇叭褲，以西裝褲語彙為靈感，結合中線壓摺與斜口袋設計，從合身腰臀延展至膝下喇叭輪廓，營造修長比例與復古氣質，無論搭配短版針織或正式襯衫，都能展現都會女性獨有的柔中帶剛氣場。

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▲H&M Move 系列充滿自然光感，專為盛夏打造，以柔軟機能面料搭配俐落剪裁 。（圖／品牌提供）

H&M Move 系列廣告畫面充滿自然光感，展現如瑜伽、皮拉提斯等動作的靜謐瞬間，專為盛夏打造，以柔軟機能面料搭配俐落剪裁，帶來多款 SoftMoveTM 運動背心與騎行短褲套裝， 配色包含經典黑、純白與充滿活力的開心果綠，可自由混搭、變化造型。其中黑色運動背心以貝殼弧形 曲邊細節呈現，搭配同材質短褲或微喇瑜珈褲，線條俐落、層次鮮明。系列亦特別推出以柔軟 SoftMoveTM 面料製成的扭結訓練背心，無論單穿或疊搭 T 恤皆具風格，展現個性穿搭美學。