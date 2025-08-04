輕薄遮瑕就像第二層肌膚！夏季3款「神級粉底液」推薦

▲夏季新推出粉底液各有優勢，給消費者更多選擇。

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱夏季要畫個漂亮的底妝並不容易，必須輕薄好推抹又要能讓臉部瑕疵隱形，最好薄透的像第二層肌膚，但臉上該有的光感卻又不可少，《ET FASHION》推薦3款適合夏季使用的粉底液，不僅持妝度強，又可為你創造彷若天生的好膚質。

▲TOM FORD 立體光影奢華水光粉底液，SPF50 PA++++，3,350元。

TOM FORD推出全新立體光影奢華水光粉底液，以建築光影美學精準雕塑輪廓，結合中高遮瑕與24小時持久保濕配方，輕鬆打造如天生好膚質般的立體水光肌。添加曇花萃取的珍稀能量，幫助維持膚況穩定，粉底推開輕盈服貼，全天候防水、防汗、防油配方，悶熱天氣也不怕。

▲香緹卡 未來肌膚粉底液升級版，30g，3,600元。

香緹卡的未來粉底自推出以來一直備受青睞，其中最無可取代的就是上妝後幾近零妝感，但卻又平滑無瑕透出光澤，此次品牌將粉底全新升級，標榜零油感、高涵水、凝膠狀的獨特粉質，具有高度延展性與自然遮蓋度；獨特的光反射因子，利用光線反射特性來修飾出肌膚細膩的質感，另含5大植萃養膚，保濕、抗氧、抗老、煥新、舒緩，8小時粉持妝效果。

▲I’M MEME 我愛神力磨皮粉底液 SPF26 PA++，30ml，590元。

I’M MEME為亞洲黃皮調製2色中性膚色選，上妝後的肌膚輕薄卻能修飾毛孔，帶點微霧光的磨皮感，是韓系女生最愛的妝容，主打控油持妝、平滑毛孔的極致貼膚磨皮裸霧光感，搭配日常防曬係數SPF26 PA++，征服炎熱夏季帶來的出油脫妝、浮粉斑駁等底妝困擾。