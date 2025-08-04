fb ig video ETtoday search mobile

輕薄遮瑕就像第二層肌膚！夏季3款「神級粉底液」推薦

>

▲▼夏季粉底推薦。（圖／品牌提供）

▲夏季新推出粉底液各有優勢，給消費者更多選擇。

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱夏季要畫個漂亮的底妝並不容易，必須輕薄好推抹又要能讓臉部瑕疵隱形，最好薄透的像第二層肌膚，但臉上該有的光感卻又不可少，《ET FASHION》推薦3款適合夏季使用的粉底液，不僅持妝度強，又可為你創造彷若天生的好膚質。

▲▼夏季粉底推薦。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 立體光影奢華水光粉底液，SPF50 PA++++，3,350元。

TOM FORD推出全新立體光影奢華水光粉底液，以建築光影美學精準雕塑輪廓，結合中高遮瑕與24小時持久保濕配方，輕鬆打造如天生好膚質般的立體水光肌。添加曇花萃取的珍稀能量，幫助維持膚況穩定，粉底推開輕盈服貼，全天候防水、防汗、防油配方，悶熱天氣也不怕。

▲▼夏季粉底推薦。（圖／品牌提供）

▲香緹卡  未來肌膚粉底液升級版，30g，3,600元。

香緹卡的未來粉底自推出以來一直備受青睞，其中最無可取代的就是上妝後幾近零妝感，但卻又平滑無瑕透出光澤，此次品牌將粉底全新升級，標榜零油感、高涵水、凝膠狀的獨特粉質，具有高度延展性與自然遮蓋度；獨特的光反射因子，利用光線反射特性來修飾出肌膚細膩的質感，另含5大植萃養膚，保濕、抗氧、抗老、煥新、舒緩，8小時粉持妝效果。

▲▼夏季粉底推薦。（圖／品牌提供）

▲I’M MEME 我愛神力磨皮粉底液 SPF26 PA++，30ml，590元。

I’M MEME為亞洲黃皮調製2色中性膚色選，上妝後的肌膚輕薄卻能修飾毛孔，帶點微霧光的磨皮感，是韓系女生最愛的妝容，主打控油持妝、平滑毛孔的極致貼膚磨皮裸霧光感，搭配日常防曬係數SPF26 PA++，征服炎熱夏季帶來的出油脫妝、浮粉斑駁等底妝困擾。

關鍵字：

粉底液, 夏季, 底妝, 美妝, 推薦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最佳知己三大星座！TOP 1簡直「閨蜜天花板」從細節開始顧好顧滿

最佳知己三大星座！TOP 1簡直「閨蜜天花板」從細節開始顧好顧滿

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　85度C跨店咖啡買四送二

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　85度C跨店咖啡買四送二

Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天

Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天

韓韶禧來台背小CK麂皮包3千元有找！機場造型超平價　搭長靴露長腿 心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草　難逃復合輪迴 5大徵兆暗示你該離職了！加薪無望、原地踏步只是消耗生命力 陳美鳳背13萬LV包遊日　丹寧吊帶褲配繽紛包減齡成功 UNIQLO話題牛仔褲新品試穿實測！必敗長腿繭型、JW ANDERSON聯名新色 再也不怕語無倫次！「漢堡架構法」讓說話層次分明 2025最熱門七分褲怎麼穿？配什麼鞋？跟著潮人5大搭配守則不怕被吃比例

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面