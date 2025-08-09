STAYC蒔恩瘦身秘訣太猛！嚴格期「每天一根蛋白棒」、3樣速食不吃

fb ig video ETtoday search mobile

STAYC蒔恩瘦身秘訣太猛！嚴格期「每天一根蛋白棒」、自製橄欖油沙拉、不吃這三樣速食

▲STAYC朴蒔恩。（圖／取自hermesieunn IG，下同）

圖文／CTWANT

從小就是童星的STAYC成員朴蒔恩，不只擁有甜美外貌與清亮嗓音，更憑藉實力在《Teddy Bear》等多首熱門歌曲中嶄露頭角。作為人氣女團的一員，她對身材管理也非常嚴格，私下的飲食與生活習慣更被粉絲稱為「自律天花板」！身為韓國80年代超紅唱跳歌手朴南政的女兒，蒔恩從小就在父親的影響下立下歌手夢，如今不僅夢想成真，更以極高的紀律與毅力維持完美狀態。趕快來看看她的方法都有哪些？

STAYC朴蒔恩的減肥方法：極致自律只吃一根蛋白棒

在進入嚴格控制身材時期時，蒔恩會進行極度嚴格的飲食控制：三餐只吃一根蛋白棒，並將這一根分成三次進食，維持最基礎的營養攝取。當然這樣的方式不建議一般人長期執行，但短時間內對於需要快速控制體重的偶像來說非常有效。

STAYC蒔恩瘦身秘訣太猛！嚴格期「每天一根蛋白棒」、自製橄欖油沙拉、不吃這三樣速食

STAYC朴蒔恩的減肥方法：簡單、高纖、天然

平日沒有進入密集控管期時，蒔恩的餐點則相對豐富且健康，包括：沙拉、優格、紫菜包飯輪流作為主食，並搭配水果與高蛋白食物補充營養。她也會固定補充營養品，如鈣、鎂、維生素、抗氧化劑、乳酸菌與薑黃，保持身體機能與皮膚狀態。

STAYC朴蒔恩的減肥方法：生菜＋橄欖油的減脂法

蒔恩也會自備食材，像是蘋果、生菜、花椰菜、紅蘿蔔切塊裝入保鮮盒，再以微波爐加熱、搭配橄欖油涼拌，做出簡單又營養的減脂便當。這樣的飲食既低卡又能促進飽足感，是她的日常愛用搭配。

STAYC蒔恩瘦身秘訣太猛！嚴格期「每天一根蛋白棒」、自製橄欖油沙拉、不吃這三樣速食

STAYC朴蒔恩的減肥方法：愛吃優格＆花生醬＋蘋果

她分享自己非常愛吃優格、豆腐、起司條、海鮮等高蛋白食物，而優質脂肪來源則來自橄欖油、花生醬與杏仁醬。最特別的是她會把蘋果搭配花生醬一起吃，既滿足口感又能延長飽足感。吃東西的時候會習慣多咀嚼幾次，不搭配任何碳酸飲料。

STAYC朴蒔恩的減肥方法：拒絕冰水與咖啡因，喝溫水保嗓也養腸胃

為了保護喉嚨與促進消化，蒔恩養成只喝溫熱水的習慣，也幾乎不喝咖啡或含咖啡因的飲料，這樣的生活習慣讓她聲音狀態穩定、皮膚也更透亮。

STAYC蒔恩瘦身秘訣太猛！嚴格期「每天一根蛋白棒」、自製橄欖油沙拉、不吃這三樣速食

STAYC朴蒔恩的減肥方法：遠離「這三樣」速食，偏愛天然原型食物

雖然不是完全忌口，但蒔恩坦言自己不太喜歡漢堡、泡麵、可樂，這三種高熱量食物她幾乎不碰。相反地，像披薩、炸雞、義大利麵她會偶爾品嚐，並適量控制。她也分享自己最愛的隨身小點包括無花果乾、跳跳糖、水果、辣味毛豆等，看似罪惡但其實是經過挑選、熱量控制得當的選擇。

STAYC朴蒔恩的減肥方法：跳芭蕾舞雕塑體態

芭蕾舞向來被譽為最優雅的全身運動，不僅能雕塑纖細勻稱的體態，更對改善駝背、骨盆前傾等常見體態問題效果顯著。透過核心肌群的啟動與全身線條的延展，芭蕾動作能有效鍛鍊腹部、腿部與手臂肌肉，同時提升身體的協調性與柔軟度。長期練習能使身形更加挺拔，氣質自然流露出自信與從容。

STAYC蒔恩瘦身秘訣太猛！嚴格期「每天一根蛋白棒」、自製橄欖油沙拉、不吃這三樣速食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

手機不再讓你隨便碰！「5個跡象」代表你們感情已悄悄變質

