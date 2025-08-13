《凡人修仙傳》金晨甩肉10kg練出冰塊腹肌　每天喝排毒蔬果汁當代餐

▲金晨。（圖／取自金晨小紅書，下同）

在《凡人修仙傳》中驚艷眾人的金晨，不僅演技出眾，她纖細又有肌肉的身材更是讓許多女生敲碗減肥方法，金晨靠著高效運動、自律飲食與良好心態一步步打造出冰塊腹肌好體態。今天就要帶你看金晨的5大瘦身方法，從運動、飲食到心理管理，完整揭曉她維持纖細線條的秘訣！

▲金晨在《凡人修仙傳》中驚艷眾人。（圖／取自凡人修仙傳官方微博）

《凡人修仙傳》金晨減肥方法：運動規劃有氧＋無氧雙管齊下

金晨的瘦身秘訣之一，就是結合燃脂與塑形。她習慣早上空腹慢跑40分鐘，讓身體進入最佳燃脂狀態；下午則在健身房進行約40分鐘的重量訓練，加強肌肉線條。晚上則會安排瑜伽或伸展，避免肌肉緊繃。金晨提到有氧加上重訓才能打造好體態。此外，她也特別強調鍛鍊背部的重要性。因為背部線條能夠修飾身材比例，不僅避免「虎背熊腰」，還能讓整體氣質看起來更加挺拔與精神奕奕。

《凡人修仙傳》金晨減肥方法：心態控管設定「體重紅線」

金晨坦言自己有一條「體重紅線」，就是超過45公斤就立刻調整飲食與運動計畫。雖然這個數字不適合所有人，但她的做法提醒我們：找到適合自己的標準，並及時修正生活習慣就能避免一直無意識的發胖。

《凡人修仙傳》金晨減肥方法：代餐排毒蔬果汁

為了避免攝取不足的蔬果營養，金晨分享自己基本每天都會喝代餐排毒蔬果汁，對排毒和清理腸胃特別有好處，她使用一根西洋芹、半根苦瓜、半根小黃瓜、半顆蘋果、一根香蕉、半顆青椒，將食菜切塊後加入350cc水打成果汁，她會喝這個蔬果汁取代早餐，低熱量又高纖維能促進腸胃蠕動，讓身體輕盈又有能量。

《凡人修仙傳》金晨減肥方法：少量多餐

金晨是少量多餐型，每天吃4－5餐，但每餐都不會吃到飽，食物以蔬菜沙拉、水煮雞胸肉、低糖水果為主，加工食品和高糖飲料都會拒絕，但她提到偶爾吃點小零食解嘴饞是可以的，不會因為吃點小零食就發胖，因為平時都有做好飲食控制＋運動。

《凡人修仙傳》金晨減肥方法：每天一杯黑咖啡＋每週一天輕斷食

每天1杯無糖、無奶的美式咖啡能提升代謝率，幫助脂肪分解，尤其搭配運動效果更好，另外可以每週選一天進行輕斷食，這一天攝取的熱量要控制在500大卡以內，就吃蔬菜和低脂乳製品，再搭配一些低強度活動。

