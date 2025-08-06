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信義區新百貨DREAM PLAZA首周人潮破20萬　父親節滿5千送600

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▲百貨推父親節與8月優惠。（圖／業者提供）

▲DREAM PLAZA 新登場堪稱吸客機，官方宣布營業首周人潮突破20萬人次。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

信義區百貨DREAM PLAZA 新登場堪稱吸客機，官方宣布營業首周人潮突破20萬人次，因應父親節來臨，續推消費滿5,000元送600元抵用券開幕優惠，讓消費者把握父親節周末送禮需求，其他包括Global Mall環球中和也推出消費滿1萬元可獲1,500元回饋，汐止iFG遠雄廣場則推會員滿3,000元送200元。

▲百貨推父親節與8月優惠。（圖／業者提供）

DREAM PLAZA：滿5,000送600、家電滿萬送千
新開幕的DREAM PLAZA於7／25至8／31期間推出「父親節檔期」，主打全館指定櫃位當日累積消費滿5,000元送600元抵用券，家電滿10,000送1,000元，3C櫃位滿萬再送400元，若綁定icash Pay與聯名卡合計消費15,000元，最高可獲得3,200元回饋，等於超過21%。 

此外也推卡友禮，會員當日單筆消費滿800元，加上扣除點數8點可兌換，依指定日期可換得「時尚皮革風化妝箱」、「夢幻印花保鮮盒」、「質感收納四件組」。在8／31前還有滿額禮，會員當日指定櫃位消費滿3萬元送「毛絨造型坐墊組2入」；8／8至8／31加碼加價購活動，當日累計2,000元，可用1,200元加購「手持製冷風扇」。

▲百貨推父親節與8月優惠。（圖／業者提供）

Global Mall：推五感送禮指南　最高享6%回饋再加碼送禮券
Global Mall今年則以「孝親五感送禮指南」為主軸，針對5,000至20,000元預算推薦金飾、智能家電、刮鬍刀、按摩椅等多樣選項，並搭配7折起優惠與分店限定加碼。即日起至8／31，使用指定信用卡單卡累計消費滿15,000元享4%回饋、消費滿3萬元享5%回饋，若使用Global Mall聯名卡再多1%，合計最高可享6%回饋。

新北中和店於8／8前，推出購買指定家電或健康器材單筆滿1萬元，可獲1,500元電子商品禮券；UNIQLO、宜得利、MUJI等品牌也推出消費滿2,000送100元活動。另有按摩療程與全家福拍攝優惠，加上四人團聚餐7折起，從送禮到吃飯一站完成。

▲百貨推父親節與8月優惠。（圖／業者提供）

遠雄廣場：會員滿3,000送200
汐止iFG遠雄廣場則自8／1至8／10啟動「寵爸有禮」活動，APP會員於指定櫃位消費滿3,000元即贈200元電子商品券。家電品牌如集雅社、高島與MESSE也祭出單筆滿萬元送500元回饋，加碼實用家電選擇。

關鍵字：

父親節, 購物優惠, 消費活動, 家電, 禮品

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