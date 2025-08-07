白色系美肌療癒力！希臘優格、酵母配方　讓益菌守護穩定膚況

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

溫柔優雅的質感，總給人放鬆的感受，讓保養程序不再是每天必做的壓力，而是讓身心寧靜的過程，近期就有不少質感很棒的保養單品，不僅打造量身訂做的質地，更是擁有植物萃取香氣，讓妳愛上保養日常。

＃IPSA ME自律循環液，175ml、售價2600元

IPSA經典的ME自律循環液以不同的肌膚需求，給予對應的保養，受到年輕世代的歡迎，2025年在配方全面更新，在保濕潤澤的基礎下，更加強了「屏障修護科技」結合獨家虎耳草和酵母配方，不添加酒精、香精、色料、Paraben防腐劑，總共推出1到8種不同質地，數字越大越滋潤，同時配方也會因清爽、滋潤程度不同稍作更動，讓每種不同的膚況與肌膚潤困擾，都可以在此找到屬於自己的美肌方案。

＃Inna Organic 乳香前導醒肌水，150ml、售價1160元

乳香擁有木質調的大地香氣，不僅擁有肌膚抗老撫紋的功效，更能使身心平靜穩定，以天然有機為基礎的Inna Organic在近期上市全新乳香前導醒肌水，全新添加低溫冷壓的麥盧卡葉萃取，提供肌膚更好的修護力，更搭載天然甜菜鹼以及大麥若葉水，長效水潤肌膚，零人工香精、化學防腐、酒精、礦物色素、矽靈、動物性成分，敏感肌都可以輕鬆使用。

＃KORRES 希臘優格保濕舒緩精華，30ml、售價1580元

來自希臘的天然保養品牌KORRES以純淨保養哲學，提供優雅質感的護膚能量，更是首個將希臘優格導入保養系列之中，其中，經典舒緩精華擁有高濃度配方，透過益生菌可以養成肌膚自然修護力，清爽好吸收的乳液質地，可以快速舒緩泛紅乾燥，打造細緻平滑美肌。