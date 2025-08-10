fb ig video ETtoday search mobile

《母胎單身》衝上熱播排行榜！3件關於戀愛的艱難課題

>

文／人物誌

韓系戀愛綜藝節目不斷創造新話題，從《單身即地獄》、《換乘戀愛》的情感糾葛，到《離線找真愛》、《19/20成年初體驗》的純愛風格，以為玩不出新花樣時，Netflix推出以「母胎單身」為賣點的戀綜《母胎單身戀愛大作戰》，集結不善處理情感、怯於表達想法的0戀愛經驗者們，在濟州島展開為期九天的合宿，讓參加者們能夠在這段期間交到生命中的首任男/女朋友。

在短暫的九天之內，母單們為追求心之所向，不得不跳脫自己的舒適圈大膽追愛，但也因為缺乏經驗而弄巧成拙，在一連串的挫折中，逐漸熟悉名為「戀愛」的艱難課題。

▲戀綜《母胎單身戀愛大作戰》熱播。（圖／Netflix，下同）

戀愛的過程伴隨競爭，但競爭的理由不是為了勝利

來自巴西的海歸男「勝理」，總習慣將「競爭」二字掛在嘴邊，尤其在面對情敵時，總會展現過分的好勝心。在戀愛中，競爭幾乎是難以避免的，尤其在得知有情敵存在時，更容易產生「我是不是比別人更為出色？」的想法，隨後產生渴望、焦躁，甚至是自卑的情緒，往往讓本該順己心意發展的浪漫情節，成為又苦又澀的苦悶折磨。

勝理的出身使他更在意勝利與否，從酒量、力量、開車技術，無一不盡全力去擊敗相昊（競爭者），幼稚的言行舉止反而令心上人感到反感，在戀愛關係中過份地在意輸贏，常在無意之間將對方推得更遠。追愛時必須學會表達、包容、體貼，也更應學會理解、成全，若把愛情視為勝負，除了無助目標達成之外，也更難明白自己的真心情意，並在過程中失去初衷。

我們不能選擇自己的父母、孩子，只有另一半是可以自己選擇

外貌亮眼、性格善良，但因對男性存在陰影，到26歲仍保持單身狀態的「志受」，在節目中受到相昊、賢圭、勝理三人的追求，身為人氣王卻為此感到苦惱不已；珉鴻得知志受認為自己「過於挑剔」時，便向志受說明男友是生命中唯一能選擇的，更應遵循自己的意志、堅守自己的原則，倘若感到一絲不適合，那更寧可保持單身。

正因相昊、賢圭、勝理三人各有優缺，才讓志受陷入徬徨，難以斷言誰才是對的人。愛情的選擇尤其珍貴，它的意義不只是日常的柴米油鹽，而是不確定的未來與截然不同的人生，倘若愛人的自由都無法掌握，因為對方心意而委屈成全，只會將人生推向漫長的妥協而感痛苦。自由選擇的愛，是成熟後才懂得的浪漫，而深思後的決定，代表著雙向交會的心意是值得的。

在學會表達愛意之前，更應懂得得體的拒絕

在各式戀綜中，「單向奔赴」的情節絕對少不了，觀眾對於追求者的挫敗感到共鳴而感悲傷，但常忘了表達拒絕的一方，也必須承受龐大壓力，尤其《母胎單身戀愛大作戰》的參賽者們，更是在此表現格外差勁。載尹對志軟、廷穆對李陶，正是因為無法好好地拒絕，導致追求者受到更重傷害與浪費時間，甚至惹來觀眾的誤會與厭惡。

在面對曖昧不清的追求時，有的人始終保持沉默或含糊帶過、有的人享受「被喜歡」的滋味、而有的人只是不想成為關係中的壞人，自以為是的好意，往往無意中傷人更重。得體的拒絕，既是對他人的愛意表示敬重，也是保護自己的必要手段，對於愛情一竅不通的載尹與廷穆，相信在節目之後更懂得拒絕，拒絕的真正意義，在於讓真正適合自己的對象不在誤會中錯失。

延伸閱讀

不為戀愛而戀愛，3 位韓星的單身觀：每個人有自己的幸福定義

怎樣算曖昧？3 部青春戀愛國片中看見曖昧的微妙訊號

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 戀綜, 母胎單身戀愛大作戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8／11推「大杯以上買一送一」　慶星冰樂30周年

星巴克8／11推「大杯以上買一送一」　慶星冰樂30周年

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最容易被情勒三大星座！TOP 1極怕衝突又愛腦補　不合理也會逼自己接受

最容易被情勒三大星座！TOP 1極怕衝突又愛腦補　不合理也會逼自己接受

《慾望城市》最終季華麗行頭不減　卡地亞美洲豹錶與包搶鏡 Seiko「江戶紫」限量錶吸睛　古東京熱門色、致敬世界田徑錦標賽 收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼 最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人 蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻 染髮後顏色秒褪好苦惱！原來「洗髮水溫」是關鍵 台灣男生不會穿搭？UNIQLO推「3大公式」打破T恤牛仔褲老梗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面