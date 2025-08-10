《母胎單身》衝上熱播排行榜！3件關於戀愛的艱難課題

文／人物誌

韓系戀愛綜藝節目不斷創造新話題，從《單身即地獄》、《換乘戀愛》的情感糾葛，到《離線找真愛》、《19/20成年初體驗》的純愛風格，以為玩不出新花樣時，Netflix推出以「母胎單身」為賣點的戀綜《母胎單身戀愛大作戰》，集結不善處理情感、怯於表達想法的0戀愛經驗者們，在濟州島展開為期九天的合宿，讓參加者們能夠在這段期間交到生命中的首任男/女朋友。

在短暫的九天之內，母單們為追求心之所向，不得不跳脫自己的舒適圈大膽追愛，但也因為缺乏經驗而弄巧成拙，在一連串的挫折中，逐漸熟悉名為「戀愛」的艱難課題。

戀愛的過程伴隨競爭，但競爭的理由不是為了勝利

來自巴西的海歸男「勝理」，總習慣將「競爭」二字掛在嘴邊，尤其在面對情敵時，總會展現過分的好勝心。在戀愛中，競爭幾乎是難以避免的，尤其在得知有情敵存在時，更容易產生「我是不是比別人更為出色？」的想法，隨後產生渴望、焦躁，甚至是自卑的情緒，往往讓本該順己心意發展的浪漫情節，成為又苦又澀的苦悶折磨。

勝理的出身使他更在意勝利與否，從酒量、力量、開車技術，無一不盡全力去擊敗相昊（競爭者），幼稚的言行舉止反而令心上人感到反感，在戀愛關係中過份地在意輸贏，常在無意之間將對方推得更遠。追愛時必須學會表達、包容、體貼，也更應學會理解、成全，若把愛情視為勝負，除了無助目標達成之外，也更難明白自己的真心情意，並在過程中失去初衷。

我們不能選擇自己的父母、孩子，只有另一半是可以自己選擇

外貌亮眼、性格善良，但因對男性存在陰影，到26歲仍保持單身狀態的「志受」，在節目中受到相昊、賢圭、勝理三人的追求，身為人氣王卻為此感到苦惱不已；珉鴻得知志受認為自己「過於挑剔」時，便向志受說明男友是生命中唯一能選擇的，更應遵循自己的意志、堅守自己的原則，倘若感到一絲不適合，那更寧可保持單身。

正因相昊、賢圭、勝理三人各有優缺，才讓志受陷入徬徨，難以斷言誰才是對的人。愛情的選擇尤其珍貴，它的意義不只是日常的柴米油鹽，而是不確定的未來與截然不同的人生，倘若愛人的自由都無法掌握，因為對方心意而委屈成全，只會將人生推向漫長的妥協而感痛苦。自由選擇的愛，是成熟後才懂得的浪漫，而深思後的決定，代表著雙向交會的心意是值得的。

在學會表達愛意之前，更應懂得得體的拒絕

在各式戀綜中，「單向奔赴」的情節絕對少不了，觀眾對於追求者的挫敗感到共鳴而感悲傷，但常忘了表達拒絕的一方，也必須承受龐大壓力，尤其《母胎單身戀愛大作戰》的參賽者們，更是在此表現格外差勁。載尹對志軟、廷穆對李陶，正是因為無法好好地拒絕，導致追求者受到更重傷害與浪費時間，甚至惹來觀眾的誤會與厭惡。

在面對曖昧不清的追求時，有的人始終保持沉默或含糊帶過、有的人享受「被喜歡」的滋味、而有的人只是不想成為關係中的壞人，自以為是的好意，往往無意中傷人更重。得體的拒絕，既是對他人的愛意表示敬重，也是保護自己的必要手段，對於愛情一竅不通的載尹與廷穆，相信在節目之後更懂得拒絕，拒絕的真正意義，在於讓真正適合自己的對象不在誤會中錯失。

