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CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名　「三眼怪夾娃娃機」手機殼好逼真

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▲CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期經典IP話題最熱，莫過於CASETiFY推出的《玩具總動員》上映30周年系列，具有多款角色主題電子配件，主打互動設計與懷舊風格，還有三眼怪夾娃娃機，自由滑動超有立體感，多個角色一定能找到自己喜歡的。NEW ERA近期則與Netflix影集《魷魚遊戲》合作，發表帽款與T恤系列，趣味的插畫設計讓人會心一笑。

▲CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名系列。（圖／品牌提供）

為慶祝迪士尼與皮克斯《玩具總動員》30周年，CASETiFY推出以角色為主題的電子配件聯名系列，即起於CASETiFY台灣官網與實體概念店同步開賣。此次商品主打懷舊印花設計與趣味互動機能，包括手機殼、吊飾、AirPods與iPad、MacBook保護殼，以及多款MagSafe相容磁吸配件，整體以胡迪、巴斯光年、三眼怪等經典角色為核心，延續童年記憶的視覺語彙。

▲CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名系列。（圖／品牌提供）

系列中話題度最高的為「三眼怪爪子手機殼」，設計靈感來自比薩星球娃娃機，三眼怪可在透明液層中自由滑動，增添使用互動感；另一限定商品「玩具總動員手機吊飾」則結合胡迪靴子與巴斯光年噴射背包，為手機配件增添角色趣味。此外還有安弟親筆簽名剪影版手機殼與角色姿態主題圖樣選擇，提供粉絲多種收藏版本。

▲CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名系列。（圖／品牌提供）

本次聯名將「友情與冒險」主題融入日常科技用品，除商品本身外，配合30周年官方活動，粉絲可至台北大稻埕的實體展區與拍照點，收集紀念貼紙與參加抽獎。

▲CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名系列。（圖／品牌提供）▲CASETiFYＸ玩具總動員30周年聯名系列。（圖／品牌提供）

NEW ERA近期與影集《魷魚遊戲》合作推出聯名系列，涵蓋帽款與服飾共5款單品。全系列以劇中視覺符碼與角色形象為設計靈感，結合品牌9FORTY經典帽型與寬版T恤輪廓，推出黑白帽款與石灰色帽款各一，以及三款T恤設計。

細節部分包含帽簷刺繡、服飾圖騰與角色剪影，融入像是「打畫片」、「跳繩」、「踢毽子」等韓國童玩元素，重現影集中童趣與殘酷並存的美學氛圍，服飾售價1,880元，帽款售價則為1,480元。

關鍵字：

玩具總動員, 限定配件, 聯名系列, 30周年, 經典IP

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