吃蔬果還是喝蔬果汁最健康？營養師：咀嚼能提升滿足感

▲▼吃蔬果還是喝蔬果汁最健康？營養師給答案 。（圖／Unsplash）

▲喝蔬果汁容易造成血糖飆升。(圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你是愛吃蔬果還是喝蔬果汁呢？夏季是水果的旺季，天熱打杯蔬果汁來喝是一大享受，但是你有想過蔬果用吃的比較好，還是用喝的呢？營養師夏子雯表示，兩者都能攝取到新鮮的蔬菜水果，但是用吃的會更有益身體健康。

營養師夏子雯分享，蔬果用吃的可讓食物與唾液充分混合，唾液中含有澱粉酶，能分解澱粉，減少腸胃負擔，且實體蔬果富含膳食纖維，有助腸道蠕動、排便順暢，預防便秘；也能穩定血糖波動，且原型蔬果「糖」吸收速度比果汁慢，不會造成血糖快速飆升。

▲▼吃蔬果還是喝蔬果汁最健康？營養師給答案 。（圖／Unsplash）

▲咀嚼好處多，也能避免過量進食。

其實咀嚼這個動作也好處多多，一方面可以延長進食的時間，提供訊號給大腦的飽食中樞，能避免過量進食；也能刺激腦部的血流與神經活性，有助於集中注意力與提升記憶力；也可促進腦內分泌多巴胺與血清素，有助於放鬆情緒、減輕壓力，整體來說咀嚼比快速喝蔬果汁更能讓身心「慢下來」，提升用餐滿足感。

不過若真的牙口不佳，營養師也建議也可以喝新鮮蔬果汁，不過濾渣渣也是退一步的做法，也建議蔬果汁的黃金比例約為2：1，若覺得菜味太重，也可調整至1：1，才不會喝到過量的果汁，沒得到健康，反而還發胖。

蔬果, 蔬果汁, 營養, 健康, 專家建議

