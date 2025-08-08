「印象派 × 歐若風」仙氣髮飾亮相　山茶花髮束美出新高度

fb ig video ETtoday search mobile

▲▼髮飾 。（圖／公關照）

▲模特兒綁著亞歷山卓莫內烏干紗山茶花髮束，18,200元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國精品髮飾品牌 Alexandre de Paris （亞歷山卓）推出2025年早秋系列，靈感融合19世紀末的印象派藝術風格與當代流行的浪漫柔美「歐若風（Aura Style）」，打造一系列輕盈夢幻的髮飾設計，當中山茶花髮飾以烏干紗層層疊出花瓣完美詮釋早秋設計概念。

▲▼髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓紫色款莫內烏干紗山茶花髮束，18,200元。

▲▼髮飾 。（圖／公關照）

▲模特兒別上亞歷山卓灰色款莫內珍珠蝴蝶仕女夾，3,800元。

亞歷山卓從印象派畫家如莫內（Claude Monet）與竇加（Edgar Degas）名畫中光影流動與細膩色彩擷取靈感，選用淺淡柔和、帶霧感的色系，如玫瑰粉、淡紫、霧灰等，並搭配高級醋酸纖維材質，展現詩意光澤與女性柔美氣質。以珍珠階梯仕女夾為例，簡約造型中嵌入施華洛世奇珍珠與水晶更添華麗；小羊皮珠蕊花朵系列髮箍與髮束，則以編織工藝搭配柔和粉彩，甜美可人。

▲▼髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓莫內小花朵抓夾，5,500元。

▲▼髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓小羊皮珠蕊花朵髮箍，單個11,100元。

香奈兒（CHANEL）的髮飾也深受名媛貴婦喜愛，2025/26秋冬前系列 推出一款要價190,600元的立體山茶花造型髮箍，每一朵山茶花分別以標誌性的斜紋軟呢、羊皮與蕾絲製作，做工精緻因此身價非凡。

▲▼ chanel 。（圖／翻攝官網）

▲模特兒展示香奈兒2025/26 秋冬前系列新裝搭配山茶花髮箍。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲▼ chanel 。（圖／翻攝官網）

▲▼Chanel 。（圖／公關照）

▲香奈兒2025/26秋冬前系列 羊毛斜紋軟呢、羊皮與蕾絲黑、粉紅山茶花髮箍，190,600元。（圖／翻攝香奈兒官網）

關鍵字：

亞歷山卓, 香奈兒, CHANEL

