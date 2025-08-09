在家也能開居酒屋！「Yakitorill燒鳥器」主打低煙烤串家裡不臭臭

fb ig video ETtoday search mobile

▲日本Yakitorill超少煙燒鳥器。（圖／翻攝產品官網）

記者蔡惠如／綜合報導

日本人對於串燒的執著，讓許多相關商品開發越來越多，今年由一間福岡在地公司推出的「Yakitorill超少煙燒鳥器」，主打在不開窗、不開抽油煙機的情況下，也能在室內安心享受串燒美食，太對日本上班族下班回家後的療癒需求，在年初集資網站開賣時造成一股熱潮，現已正式商品化輕鬆可以買得到。

▲日本Yakitorill超少煙燒鳥器。（圖／翻攝產品官網）

這款桌上型烤具結合「yakitori（燒鳥）」與「grill（烤架）」兩種概念而生，不只是外型討喜，更主打「超少油煙設計」，即使是在租屋處、陽台、甚至飯廳，也能直接開烤，不怕燻牆、沾味或造成室內悶熱，堪稱為愛吃又怕麻煩的現代人量身打造的生活家電。

▲日本Yakitorill超少煙燒鳥器。（圖／翻攝產品官網）

Yakitorill 最大的技術亮點在於「少煙結構設計」，採用紅外線加熱元件，讓熱源集中於食材上方，下方並沒有加熱管，避免滴下的油脂與高溫直接接觸。且烤架下方設有凹槽式集油盤，能將烤串時滴落的油脂迅速導入，加上封閉式箱型設計，大幅降低明火與油脂直接接觸所產生的煙霧。

▲日本Yakitorill超少煙燒鳥器。（圖／翻攝產品官網）

Yakitorill 設計靈感來自日式居酒屋的「串燒台」，整體約寬 37 公分，能一次放上多支雞腿串、青椒、牛肉、蔥段等食材，使用方式就是直接放上烤架，就能邊烤邊吃，過程像極了坐在居酒屋的串燒台前，一串接一串自己慢慢烤。份量就是針對「單人或雙人小份量燒烤」進，無需為了吃幾串肉就拉出一整組電烤爐或烤盤，也不必擔心烤完後整間房都是油煙味。

▲日本Yakitorill超少煙燒鳥器。（圖／翻攝產品官網）

▲日本Yakitorill超少煙燒鳥器。（圖／翻攝產品官網）

機身重量輕巧不到2公斤，收納也不佔空間。烤架可直接拆卸清洗，無需特殊保養。即使每日使用，也能輕鬆整理乾淨。還附上可置放於機身上的石板，當成保溫加熱區。烤好的串燒可以先暫放在上方，避免冷掉或水氣回滲，維持最佳口感，業者甚至還推出專用的香料粉，增加初次使用者體驗。

▲日本Yakitorill超少煙燒鳥器。（圖／翻攝產品官網）

Yakitorill 超少煙燒鳥器的機身尺寸約為 37.4×21.9×20.6公分，含烤盤重量約2.9公斤，便於在餐桌、廚房或陽台擺放使用。主要材質為SECC鍍鋅鋼板、SUS430不鏽鋼與陶瓷石板構成，電源線長度約為1.5公尺，售價為22,000日圓，折合台幣約4,400元。

串燒器, 烤肉, 家電, 日本, 福岡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

