金智媛、IU、Jisoo同款唇色全搜出　百搭不挑膚色偽素顏必備

文／美人圈

女星同款唇色推薦！IU、金智媛、Jisoo...每次一出場都漂亮的讓人移不開眼睛，妝容乾淨如偽素顏，卻依舊擁有好氣色，「脣膏」可功不可沒，以下盤點近期網友瘋狂敲碗的「女星同款唇色」，想與女神同款？看這篇就對了！

女星同款唇色推薦

Jisoo同款唇色：迪奧DIOR 粉漾果凍唇蜜 #105 荔枝果凍

實在太嫩！融合唇彩與潤唇護理雙重功效，柔滑質地輕盈貼膚，瞬間擁有豐盈的水亮美唇，更富含櫻桃籽油、神經醯胺、胜肽複合物等，不僅深層滋養、柔潤雙唇，更有效緊緻唇瓣，長效保濕。包裝更是可愛，綴以DIOR Oblique經典緹花LOGO吊飾，簡約中透出俏麗氣息，Jisoo激推#105，粉嫩活潑中帶有甜美氣息，太適合夏天！

▲迪奧DIOR 粉漾果凍唇蜜 10ml，NT$1,400。（圖／迪奧DIOR）

金泰梨同款唇色：PRADA Beauty 原生稜光水唇膏 #U018 淡光粉

PRADA Beauty最新水光唇太美！以PRADA時裝設計水鑽元素，在時裝伸展台光線流轉下，細緻閃透的「稜光映射」為靈感，將其融入唇彩之中，摒棄張揚搶眼的濃郁高飽滿色選，以低調時髦的粉色調，賦予雙唇在光線下自然折射出原生透亮的立體光澤，低調優雅。金泰梨穿戴的#U018，是帶有純淨感的輕柔粉色調，一抹簡約知性。

▲PRADA Beauty 原生稜光水唇膏，NT$1,650。（圖／PRADA Beauty；IG@pradabeauty）

金泰梨同款唇色：PRADA Beauty 原生稜光水唇膏 #U019 柔光裸

另一款金泰梨的同款唇色則是#U019，是百搭不挑膚色與唇合的淡雅粉裸棕色，自然的提亮氣色卻又不過度張揚，根本偽素顏妝容必備！

▲PRADA Beauty 原生稜光水唇膏，NT$1,650。（圖／PRADA Beauty、IG@pradabeauty）

申留真同款唇色：TOM FORD太陽親吻水漾潤唇膏 #06 Isle

ITZY申留真的摯愛！TOM FORD的各系列唇膏一直都廣受好評，尤其這款太陽親吻限量潤唇膏，蘊含加高效保濕玻尿酸，撫平唇紋，輕巧塗抹就能使雙唇看起來潤澤豐滿，同時唇瓣仍感輕盈、沒有厚重油膩感。而申留真喜歡的顏色為#06 Isle，是性感漂亮的莓果紅，極度顯白！

▲TOM FORD太陽親吻水漾潤唇膏，NT$1,600。（圖／IG@iamfinethankyouandryu、TOM FORD）

宋慧喬同款唇色：嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜糖護唇膏 #258

顯嫩天花板！這款護唇膏帶有細緻粉嫩光澤，讓唇瓣變得水潤豐滿，同時注入蜂蜜和其他來自蜂巢的珍貴成分，達到令人滿意的保濕效果，宋慧喬唇瓣上的#258，是有柔軟感的粉色，讓唇瓣變得粉嫩且顯白，素顏、淡妝都適合。

▲嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜糖護唇膏，NT$1,450。（圖／嬌蘭）

IU 同款唇色：雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏 #02嬌嫩粉荔

雅詩蘭黛這款潤脣膏不僅蘊含天然酪梨果油萃取、莓果精華，長效維持唇瓣水潤光澤，讓乾癟起皮的唇瓣，瞬間飽水嘟嫩，更擁有潤唇膏中少見的持色、不易掉色優點，難怪IU愛不釋手！同款色為#02，是清新粉嫩的荔枝色，溫柔嬌俏、水潤甜美，一抹擁有初戀顏。

▲雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏，NT$990。（圖／雅詩蘭黛、IG@dlwlrma）

金裕貞同款唇色：BOBBI BROWN 雲朵腮紅 #21 APRICOT RUSH

唇頰皆可用！輕盈絲絨粉霧霜體設計，上臉即融膚、不卡粉、滑順不結塊，與底妝完美融合，瞬間柔焦雙頰，用手指就拍就能輕鬆上妝，最重要的是顯色自然，不怕失手，且雲朵感的柔霧質地，相對傳統粉狀腮紅，持妝效果更好。金裕真的愛用色是青春感十足的#21，清透的嫩橘色，超級顯嫩！

▲BOBBI BROWN 雲朵腮紅，NT$980。（圖／BOBBI BROWN）

文佳煐同款唇色： DOLCE & GABBANA Beauty 唯我絲緞釉光唇膏 #MY 1984

以大膽性感的設計風格著名的DOLCE & GABBANA，推出全新脣膏！內含玻尿酸與義大利枸杞，6小時長效保濕與唇部飽滿緊緻效果，快速形成光感薄膜，呈現柔緞般的精緻唇色，兼顧保濕與顯色，細緻如第二層肌膚般服貼舒適。文佳煐唇瓣上的#MY 1984，色號數字代表著Dolce&Gabbana第一場時裝秀的年份，也象徵每位女性的起點與原初初心，以中性裸粉調帶著絲緞光澤，優雅不浮誇，人人可駕馭。

▲DOLCE & GABBANA Beauty 唯我絲緞釉光唇膏，NT$1,550。（圖／DOLCE & GABBANA Beauty）

金智媛同款唇色：THE WHOO后 潤唇膏（Essential lip Glow Balm）#99 Bloom Red

金智媛機場照美出新高度！集柔美、清新與俐落時尚風格於一身，照片一曝光就被瘋狂讚嘆，紛紛高喊想要同款，眼尖的網友更發現包包上有可愛的脣膏綴飾，其來自THE WHOO后新推出的潤脣膏（台灣目前尚未開賣），內含8種植物性油脂調製成專屬配方，瞬間為雙唇注入深層滋潤感，色澤水潤光澤卻毫不油膩，金智媛的同款色號為#99，顯白又典雅的紅梅花色，優雅氣質秒有。

▲金智媛機場照美出新高度。（圖／IG@thewhoo_official）



延伸閱讀

2025開架＆專櫃口紅推薦！Dcard 熱議必收色號，YSL、Dior顏色超美，媚點唇膏潤感驚人

2025夏季「裸茶色口紅」推薦！PRADA、YSL水光感太嫩，偽素顏白開水唇色必收！

2025偽素顏口紅推薦！8款夏季必收白開水色號：PRADA、YSL、蘭蔻果凍光感太美

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。