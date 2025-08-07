為生活注入儀式感！Jo Malone最美聯名工藝蠟燭、CULTI 蔚藍大海擴香報到

fb ig video ETtoday search mobile

記者曾怡嘉／台北報導

快速的生活節奏，讓人時常忽略了與自己相處的片刻，而香氛蠟燭與擴香，正是一種簡單卻能瞬間轉換氛圍的生活美學，不僅點綴了空間，更喚醒感官，讓平凡日常多了幾分儀式感。無論是晨起點燃一盞香氛蠟燭開啟清新一天，還是夜晚用溫柔擴香療癒身心，都能讓居家時光更有溫度，也提醒我們慢下腳步，好好生活。

▲▼居家香氛。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone London 攜手居室美學品牌 Little Greene推出限定版工藝蠟燭。

Jo Malone London 攜手頂級居室美學品牌 Little Greene推出英倫綠境限定版香氛工藝蠟燭，讓香氣與空間色彩美學交織，為生活注入美好氛圍。此次共推出5款經典香氣，更打造5種風格場景，讓你串聯感官記憶、芳香與營造氛圍感，讓每個瞬間都如詩如畫。

▲▼居家香氛。（圖／品牌提供）

▲Little Greene 英倫綠境限定版 英國梨與小蒼蘭香氛工藝蠟燭，200g，3,100元。

▲▼居家香氛。（圖／品牌提供）

▲Little Greene 英倫綠境限定版 薰衣草與月光花香氛工藝蠟燭，200g，3,100元。

其中品牌主打的主打的英國梨與小蒼蘭，以沉靜白色呈現，點燃蠟燭讓甜美果香瀰漫整個空間，如同午後的陽光從窗台灑落，瀰漫著梨子果香清甜與淡雅花香，點亮愉悅心情。薰衣草與月光花則以骨瓷藍打造，專為靜謐舒緩的就寢時分而設計，迷人的英國薰衣草香氣如輕語低訴，融入令人沉醉的白麝香與夜間綻放的月光花，營造出一種如夢似幻的平靜氛圍。

▲▼居家香氛。（圖／品牌提供）

▲CULTI MILANO 蔚藍大海經典&裝飾系列擴香。

▲▼居家香氛。（圖／品牌提供）

▲CULTI MILANO 蔚藍大海色彩系列擴香 藍瓶，500ml，3,900元。

CULTI MILANO 蔚藍大海居家擴香系列提供四款瓶身設計：經典系列、經典白色系列、裝飾系列與色彩系列。依據居家風格自由搭配，讓香氛成為空間美學的一部分。擴香瓶如裝置藝術般靜置於家中角落，緩緩釋放鹽霧的微鹹與樹液的微甜，讓清澈的海洋氣息靜靜流淌於日常之中，為生活輕抹一層澄淨與安定。

