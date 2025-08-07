許光漢「退伍首造型」帽子撞款韓星秀智！男友風低調潮牌穿搭好圈粉

記者鮑璿安／綜合報導

許光漢日前終於結束一年的替代役生涯，退伍首現身的他，以一身黑色系造型低調帥氣現蹤，男神風采不減，他同款造型也隨即引發討論，許光漢的私服風格以簡約的小眾品牌為主，像是棒球帽來自韓牌 Mischief（MSCHF），韓女神秀智 Suzy 私服也出鏡過，可見許光漢穿衣品味相當高。

退伍當天許光漢身穿 WISDOM 2025春夏系列黑色Oversized上衣 搭配同色短褲，簡約卻不單調，以極簡穿搭風格展現俐落率性。他背上的包款也藏有玄機，是 WISDOM 與台灣機能品牌 SEALSON 合作推出的聯名背包，不僅外型酷帥有型，更具備高機能收納空間，完美詮釋都會男子的通勤日常。

腳上則選擇來自瑞士的專業機能鞋款 On Running 與 Post Archive Faction（PAF）聯名黑鞋，結合運動與街頭機能風格，也是韓流男星近期熱愛的潮鞋之一。整體配色一致、鞋包呼應，凸顯許光漢一貫的時尚敏銳度與實穿派風格。造型中還有一個亮點，是他頭戴的黑色棒球帽，來自 韓國小眾品牌 Mischief（MSCHF），正面刺繡菱形LOGO設計簡約又帶有辨識度。這頂帽子先前已被韓國女神秀智 Suzy 私服出鏡過，人氣話題十足，也讓許光漢這套look在社群瞬間刷屏。





▲秀智也曾佩戴同款帽子 。（圖／翻攝自IG）