9m88化身電台來賓大秀眼鏡　坦言晚上追劇都會戴

▲9m88一身俏麗現身眼鏡代言活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

9m88今（8日）以品牌代言人為OWNDAYS眼鏡站台，品牌特別將Dream PlazaB1 的新櫃點打造成獨特的「ON AIR」風格電台空間，讓9m88化身電台來賓親臨現場，她也帶來精采歌唱演出，把現在氣氛推到最高潮。

▲9m88化身電台表演來賓於店內表演吸引不少民眾圍觀。

OWNDAYS以「Radio Studio」為靈感，仿錄音室的設計搭配 ON AIR 燈號裝置 及 DJ Booth ，不僅營造出節目啟動的儀式感，更讓所有蒞臨者彷彿置身於一場現場直播的廣播節目中，9m88則是一身俏麗短裙裝扮現身，搭配金屬粉色眼鏡，讓人看她不同以往的另一面向。

▲9m88活動佩戴款。

9m88也分享，悶熱的夏季也要讓眼鏡減輕重量，像是近來她就很喜歡這種輕盈纖細的AIR系列鏡框，戴起來近乎無感，完全不覺得負擔，她也透露自己雖然近視度數不深，但晚上追追劇時也一定會戴上藍光眼鏡來保護眼睛。

▲寶島眼鏡旗艦店也插旗Dream Plaza。

不只是OWNDAYS，寶島眼鏡日前也正式插旗台北信義百貨商圈，Dream Plaza 旗艦門市於7月底也盛大開幕，新門市不僅展現現代都會設計語彙，更導入最新德法進口專業儀器及各大精品眼鏡品牌，全面升級顧客的配鏡體驗，從視力檢測到產品選配，體現寶島眼鏡對專業、舒適與美感的極致追求。