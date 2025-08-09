fb ig video ETtoday search mobile

泳衣季節到　5個隨手習慣默默變更瘦

>

▲游泳,美女,泳池,比基尼,下水,海邊,海水。（圖／翻攝自pixabay）

▲夏日戲水時間到，身材準備好了嗎？（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣越來越熱了，想到海邊享受清涼嗎？在穿上比基尼之前，有5個隨手習慣的好建議，能幫你更快達到減重目標，穿上泳衣綻放光彩，享受清涼與海風的悠閒假期。

略過美食照片
有時候食慾是被觸發的，不代表在夏日時光你都要餓著肚子，但須給自己一點控制，在每週允許自己吃1、2次大餐前，對於可口的食物美食節目、做菜料理APP或是看起來豐富到不行的IG照片，請控制閱讀量，不然只會覺得自己很委屈，多讀點小說吧。

▲▼ 網紅，上網，滑手機。（示意圖／取自stocksnap）

▲別去看美食照片。（圖／pixabay）

每天看張賞心悅目的名模照
這舉動不代表你就要符合她身材苛刻的條件，而是潛意識的做出提醒，看到自己欣賞的人很陽光的做著運動，也會想在下班後躍躍欲試動起來，運動是件讓人開心的事，只是要持之以恆。

比基尼,辣妹,沙灘,海邊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲選個自己喜歡的欣賞目標吧。（圖／pixabay）

豐富的早餐很必要
許多人的一整天餐點，會將重點擺在晚餐，因為晚上是機會最高的「社交場合」，但將早餐吃得豐盛，不但能提早開啟身體代謝，也可以維持一整天的活力，建議澱粉的攝取在早餐就開始，中餐減量，晚餐多選擇蔬菜較多的菜色。

▲▼蛋白質,蛋,魚,早餐,午餐,水果,營養。（圖／翻攝自pixabay）

▲豐富的早餐有助於控制整天食慾。（圖／pixabay）

遠離含糖飲
夏日多喝水，但不要用含糖飲料來解渴，它很容易讓你的大腦告訴你要吃得更多，不喜歡只喝水，可以加顆梅子、檸檬片或黃瓜進去，使用天然的商品來為飲料加味，或是無糖豆漿、淡茶也是比含糖飲料更好的選擇。

▲「喝水就能變漂亮」4大法則。（圖／pixabay）

▲多補充水分別喝飲料。（圖／pixabay）

運動服要好看
若很滿意自己運動起來的樣子，當然對運動的積極度會提高，選件好看的運動衣吧，讓自己充滿自信的瘦，此外每日睡眠要充足，身體需要時間排毒，不然起床時無法把疲累消除，只會產生惡性循環。

▲▼音樂,耳機,運動,手機,慢跑。（圖／翻攝自pixabay）

▲穿上自己喜歡的運動裝出門。（圖／pixabay）

關鍵字：

夏日, 減重, 比基尼, 健康, 運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

摩羯感情變冷可以一秒轉身！「最無情星座Top 5」揭曉

摩羯感情變冷可以一秒轉身！「最無情星座Top 5」揭曉

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

星巴克慶父親節「大杯以上買一送一」　8／8限定一天記得跟爸爸約喝 收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼 最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人 染髮後顏色秒褪好苦惱！原來「洗髮水溫」是關鍵 IKEA充氣沙發「國際懶惰日」再掀話題　1600元有找又炫又潮 抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫 冰霜結晶錶面吸睛　5,200元入手CASIO旗下EDIFICE纖薄帥錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面