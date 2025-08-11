JAMEI CHEN將天母「另空間」改裝成威尼斯客廳！高訂服飾夢幻結合

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌 JAMEI CHEN 於今秋將天母的「另空間」全面翻新，推出全新主題《SALA DA VENEZIA》（威尼斯的客廳）。創辦人陳季敏以她對威尼斯的獨特記憶為靈感，將聖馬可廣場的金色細節、斑駁灰泥與水巷倒影轉化為空間語彙，打造一處結合服裝、建築、傢俱與生活美學的靜謐場域。





▲台灣設計師品牌 JAMEI CHEN 於今秋將天母的「另空間」全面翻新，推出全新主題《SALA DA VENEZIA》（威尼斯的客廳）。（圖／品牌提供）

全新空間以義大利現代居家為靈感，保留迴旋鐵鑄階梯的原貌，讓光影隨時間流動；牆面運用義大利進口壁紙與翡綠絲絨簾幕，宛如水面波光。陳季敏以「Less is more」為核心，減去過度裝飾，讓服裝與傢俱在留白中對話。展場陳列的 25AW 系列服裝如藝術品般靜置：酒紅與黑色皮革斗篷外套搭配層疊百褶絲巾，結構俐落又帶古典氛圍；絲絨與透紗拼接的長禮服以手工刺繡與寶石點綴，重現威尼斯宮殿般的浪漫；而簡約的中性襯衫與斗篷式短外套則適合日常穿著，體現義式舒適與自信。

值得一提的是，本次改裝邀請義大利經典傢俱品牌 CASSINA 參與，將標誌性的建築線條與人文細節融入空間，讓《SALA DA VENEZIA》既是時尚展間，也是能讓賓客自在交流的生活客廳。陳季敏表示，希望來訪的人不只欣賞設計，也能感受到空間的溫度與詩意。「這不只是展覽空間，更像是我邀請大家回到家裡坐坐，喝杯咖啡、聊聊天。」她說。透過這次大改造，JAMEI CHEN 將時尚從伸展台帶入日常，讓義式優雅成為生活的一部分。

同場加映





▲agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列 。（圖／品牌提供，以下同）

agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列。這場展覽延續agnès女士自1985年起推動的藝術家T恤精神，當年第一件作品來自義大利畫家Antonio Recalcatti，他以身體為筆、顏料為媒，留下視覺震撼的印記。之後agnès b.陸續與來自不同領域的藝術家合作，打造每一季的限量T恤系列。從紐約街頭塗鴉巨擘Futura 2000，到巴黎詩意塗鴉的Rafael Gray；從影像詩人Harmony Korine到匿名創作者JIM JOE，每件T恤都是一件「可穿的藝術品」。