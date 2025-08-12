Lisa演唱會露危險低腰辣翻！FENDI量身打造閃亮連身衣霸氣亮相

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK在巴塞隆納舉辦的《DEADLINE》世界巡迴演唱會上，連成員們的時尚行頭也一再引發討論，當晚最吸睛的瞬間，莫過於成員LISA以一身由FENDI特別訂製的舞台造型霸氣登場，將街頭感與奢華感完美融合，詮釋屬於她的高級酷辣魅力。

▲LISA當晚的造型由FENDI全程為其量身打造。（圖／品牌提供）

LISA當晚的造型由FENDI全程為其量身打造，選用深酒紅色寬鬆工裝褲搭配亮片刺繡貼身上衣，細膩的手工與高調的光澤感，在舞台燈光下閃耀奪目。上衣的修身剪裁勾勒出她勻稱的身形，結合褲裝的隨性輪廓，營造出既性感又率性的舞台氛圍。

LISA頂著一頭標誌性的金髮齊瀏海，宛如人間芭比一般魅力四射，這套造型不僅展現了FENDI在高訂工藝上的實力，也呼應LISA一貫的舞台風格，讓她在熱力四射的舞蹈中依然保持輕盈與舒適，兼顧美感與機能性。

同場加映

韓流與時尚品牌形成雙贏局面，BLACKPINK成員Jisoo日前登上紐約花旗球場（Citi Field）舉行的《DEADLINE》世界巡演，兩套由TOMMY HILFIGER訂製的造型掀起話題，呈現出甜美性感的學院風天花板，讓Jisoo在聚光燈下閃耀不已，成功成為全場視線焦點。首晚Jisoo身穿一套紅、白、藍為主調的馬甲式連身衣，將TOMMY HILFIGER經典學院風格融入全新創意，巧妙運用菱格紋設計與緞面質地，點綴手工串珠與水晶刺繡，打造低調而精緻的閃耀光澤。這套造型不僅展現她沉穩自信的氣場，更讓學院風充滿現代女性的力量與柔美。





▲首晚Jisoo身穿一套紅、白、藍為主調的馬甲式連身衣，將TOMMY HILFIGER經典學院風格融入全新創意。（圖／品牌提供）