▲30+男生必學！穿出高級感：理性與反骨的Geek Chic時尚方程式 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

步入30歲，許多男生迎來一段「新生期」：不再是盲目追逐潮流的年輕人，也還未完全成為自信穩重的成熟男人。這是一個「要上不上、要下不下」的尷尬階段，內心充滿對自我形象的迷惘和不安，過去隨波逐流的穿衣風格，開始被對品味與個人態度的追求所取代。

在這樣的轉折點，如何穿出專屬於30+男生的高級感？答案正是近期席捲全球時尚圈的Geek Chic風格：理性與反骨並存，學院氣質與街頭態度相融合，為成熟男士打造一種全新的時尚語言。(Geek Chic 源自於書呆子（geek）文化，Chic 則代表了優雅氣質意味，藉由穿搭創造書生知性且隨意的氛圍。)

歐美經典與亞洲臉孔的完美結合

Geek Chic作為一種融合理性與反骨的時尚語言，最早在歐美明星中盛行，像是Eddie Redmayne的細膩書卷氣、Bella Hadid的街頭混搭，以及Jonathan Anderson為Dior男裝注入的前衛學院風，都展現了這股風潮的多元魅力。

然而，這種風格並非只能由歐美臉孔來詮釋。亞洲男星同樣以他們獨有的氣質與臉龐，完美駕馭Geek Chic。像是韓國的朴寶劍、邊佑錫、朴敘俊、李棟旭、車銀優，以及宋仲基，不僅在剪裁合身的服裝和細節配件間找到平衡，更用自然的親和力與理性魅力，為這股時尚風潮注入新鮮活力。不論是歐美還是亞洲臉孔，Geek Chic的魅力跨越文化與地域界限，成為全球30+男士打造高級感的理想範本。

這種風格的核心是：嚴謹的剪裁結合自由隨性的配件，冷靜理性中帶著微妙的反叛氣息。合身的襯衫與西裝搭配球鞋、帽款、眼鏡，營造出層次豐富卻不失質感的造型，讓30+男生在職場與生活中皆能自信亮眼。

30+男生入門Geek Chic，三招解鎖高級感

1. 眼鏡——理性氣質的秘密武器

無論是細框金屬款還是厚框塑膠款，一副適合自己的眼鏡瞬間提升專業與時髦感，是展現理性態度的關鍵配件。

2. 經典單品，以剪裁為尊

格紋西裝、襯衫與V領針織等學院風經典單品，重點在於合身剪裁，強調線條與輪廓，打造簡潔利落的骨架感。

3. 配件玩反差，增添態度張力

球鞋、棒球帽、戒指等街頭元素的融入，打破正式造型的拘謹，展現不羈反叛的獨特個性。

30歲後的穿搭，不再只是追求表面潮流，而是懂得用理性與反骨的矛盾美感，書寫屬於自己的時尚故事。Geek Chic，不只是風格，更是30+男士散發魅力的必備密碼。