《不斷更新》楊柳颱風襲台　20間百貨宣布8／13停業

（圖／氣象署）

▲中颱楊柳今襲台颱風，百貨宣布停業。（圖／氣象局）

記者蔡惠如／綜合報導

中颱楊柳預計今8／13中午登陸，台灣中南部地區共9縣市包括雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東與澎湖停班課，今早新光三越、SOGO、遠百宣布因應颱風來襲，新光三越、遠百從嘉義以南5間分店，以及SOGO高雄店停業一天，環球購物中心等目前仍在評估中。台南南紡購物中心也宣布8／13停業一天。

而停業百貨包括新光三越嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店與SKM Park Outlets 高雄草衙，遠百包括遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百，以及高雄漢神、漢神巨蛋、義大世界購物廣場、大立百貨、高雄五福店、高雄夢時代、義享時尚廣場、MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井）也陸續宣布停業一天。

而環球購物中心則表示，基於旅客及商圈居民服務，提供基本民生需求，Global Mall新左營車站及屏東市，今8／13正常營業。專櫃品牌營業情形，以人員安全及彈性通勤為優先考量。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，估計南部明早天氣或許還行，但當颱風登陸，風向一轉變，風雨會又急又猛地增強，「不要以為早上無風無搖，就出門趴趴走、看電影、逛百貨公司，可能下半天就被困在裡面回不了家！」


8／13停業百貨一覽表：
嘉義台南
新光三越嘉義垂楊店　停業一天
遠百嘉義　停業一天
新光三越台南新天地　停業一天
新光三越台南中山店　停業一天
台南大遠百　停業一天
南紡購物中心　停業一天
MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井）　停業一天

高雄
高雄左營店　停業一天
高雄三多店　停業一天
SKM Park Outlets 高雄草衙　停業一天
高雄大遠百　停業一天
高雄漢神　停業一天
漢神巨蛋購物中心　停業一天
義大世界購物廣場　停業一天
大立百貨、高雄五福店　停業一天
高雄夢時代　停業一天
義享時尚廣場　停業一天
 

楊柳颱風, 百貨停業, 營業時間異動

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

