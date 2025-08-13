Valextra台北101質感綠店裝！台灣限定珍奶吊飾、Iside靜奢美包全到齊

fb ig video ETtoday search mobile

來自米蘭的頂級皮件品牌Valextra 進駐台北101購物中心2樓，打造揉合建築語彙與義式極簡的期間限定店，以標誌的綠色與大理石紋主視覺鋪陳，搭配幾何格線、鏡面金屬，讓光影在層次牆面上自然流動，讓每一款手袋宛如藝術品般被陳列。為呼應在地文化，品牌特別推出僅於台北101販售的「珍珠奶茶」皮革吊飾，更是時尚迷首選配件。

Valextra台北101 期間限定店俯瞰輪廓採半圓弧長方形，向品牌米蘭首店的落地窗造型致敬，將經典建築符號化為台北時尚地標的新風景。這次也帶來專屬於台灣的限定亮點，品牌特別推出僅於台北101販售的「珍珠奶茶」皮革吊飾，以 Valextra 經典 Millepunte 小牛皮與招牌 Costa 油邊工藝描繪圓潤杯型與「珍珠」細節，將日常風景轉化為可收藏的小物，為低調的義式美學注入一絲俏皮趣味。

Iside 系列：品牌最具辨識度的建築線條手袋，以俐落梯形廓形與黑色油墨描邊勾勒包身輪廓，適合日常與正式場合在不同尺寸間自由切換，現場備有多色與多尺寸選擇。作為品牌當家包袋之一，Iside 本季引進印度工坊手工製作的馬賽克刺繡款式，採用715片亮片縫製於緞面布料上，帶來別具優雅格調的鏡面光澤感包身，呈現品牌高級手工藝功底。

2025 秋冬《柔軟美學》系列：Valextra過往包袋以硬挺的小牛皮革面料為特色，這次秋冬季節首度帶來柔軟皮革以及麂皮款式，主打 Sublime 皮革 的 My Logo 與 Mochi 包款，透過特殊柔化鞣製，兼具韌性與雲朵般手感，低調光澤在店內光影下更顯質感。Milano 包款則採用全新 Senso 麂皮（Nabuk） 製成，選用半小牛皮，經細緻打磨呈現細膩的霧面質感與深邃色彩，表面壓印品牌經典 Millepunte 壓紋。

小皮件與配飾：除經典長短夾、卡夾外，亦可用限定珍奶吊飾或其他皮革掛飾疊搭，輕鬆為極簡造型增添識別度。

A.P.C.正式進駐台北信義區全新地標 Dream Plaza，推出品牌在台第二間形象店，並獨家首發寵物系列「TOUTOU」。新開幕的 A.P.C. Dream Plaza 形象店由品牌長期合作的法國建築事務所 Laurent Deroo Architecte 設計操刀，延續品牌一貫的低調、理性精神，空間以「等距同構」為靈感概念，選用來自 Okoume 木紋、蜂巢層架與高透鏡面玻璃，試衣間也巧妙藏於幾何架構之後，整體流露出 A.P.C. 對簡約不簡單的執著與詩意詮釋。

