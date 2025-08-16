法國女生吃不胖有原因！6個法式優雅飲食與生活習慣公開

fb ig video ETtoday search mobile

法國女生吃不胖有原因！6個「法式」優雅飲食與生活習慣公開

▲法國女生總是輕鬆毫不費力的散發優雅感。（圖／取自jeannedamas IG，下同）

圖文／CTWANT

走在巴黎街頭，你很難不注意到那些身材纖細、步伐輕盈的法國女生。她們不靠極端節食，也不瘋狂運動，卻能自然維持好比例，還散發著一種「毫不費力」的優雅感。其實，背後並不是天生基因，而是長年累積的生活與飲食習慣。今天就來分享6個法式瘦身觀念，讓你不用餓肚子，也能慢慢養成不易胖的體質。

法式瘦身好習慣：慢慢吃，總是細嚼慢嚥

法國人用餐很少「趕時間」，一頓飯可能從前菜到甜點吃一小時以上。他們會細細咀嚼、感受食物的香氣與口感，這樣不但吃得更滿足，也能讓大腦有時間接收飽足訊號，避免過量攝取。法國女生享受吃飯的過程、感受食物的味道，而不是狼吞虎嚥趕快吃光光。

法國女生吃不胖有原因！6個「法式」優雅飲食與生活習慣公開

法式瘦身好習慣：少量多樣，不追求「吃到飽」

在法式料理裡，份量通常比其他國家小，但會搭配多種食材。這樣既能享受多種風味，又不會一次攝取過多熱量。法國女生喜歡「享受味道」而不是「填飽肚子」。

法式瘦身好習慣：幾乎不碰零食，甜食也慢慢吃

法國人很少邊走邊吃或無意識狂吃零食。甜點當然會吃，但通常在正式餐點後享用，而且是精緻、小份的，比如一小塊巧克力或半顆馬卡龍，配上一杯咖啡或茶，延長滿足感。而且法國女生習慣用水果、沙拉、堅果當成零食，超市裡面擺滿沙拉的貨架通常都會最快被掃空。

法國女生吃不胖有原因！6個「法式」優雅飲食與生活習慣公開

法式瘦身好習慣：每天大量步行，把運動融入生活

多數法國人沒有天天去健身房，但走路的量非常驚人。他們會選擇走樓梯、逛市場、在城市間步行移動，輕鬆就累積到每日上萬步，日常活動量大大提高。很多人是上下班都是用走路或者騎腳踏車的方式。

法式瘦身好習慣：視餐桌為享受，不在電視前用餐

法國人習慣坐在餐桌前專心吃飯，不配電視、不滑手機。這種專注用餐的方式，能讓人更容易察覺自己的飽足感，也降低「吃過量」的機會。

法國女生吃不胖有原因！6個「法式」優雅飲食與生活習慣公開

法式瘦身好習慣：不忌口，但懂得平衡

法國女生不會因為怕胖而完全拒絕奶油、麵包、紅酒，但她們懂得控制頻率與份量。如果今天午餐吃了高熱量餐點，晚餐就會選擇清淡的蔬菜湯或沙拉來平衡。而且法國人的健康意識很高，通常都會選擇比較健康的食物。

