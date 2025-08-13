別等30年才後悔沒有理財！從關注開始、用時間賺錢

文／阿婆姐姐 圖／幸福文化、達志示意圖

別等30年後，才後悔沒有好好理財



離開校園，進入社會開始工作的時候，有一件事絕不能拖—就是理財。剛開始賺錢的社會新鮮人，肯定對理財很陌生，不懂「理財是什麼？」覺得「理財好難」。

但如果一開始就拿自己不懂當作藉口，跟理財劃清界線的話，你這輩子都會搞不懂什麼是理財，我是認真的。理財不是一個會隨著年紀自動增長的知識，今年沒開始理財的人，明年大概也不會開始。

就這樣，任歲月持續流逝，對理財依然一無所知，只會傻傻認真存錢過日子（幸好還知道要存錢）。社會新鮮人以前拿的都是爸媽給的零用錢，第一次拿到公司給的薪水，反而不知道該如何運用，肯定會感到迷茫。

還有很多人脫離窮學生的日子，突然拿到數百萬韓元的薪水，就跑去瘋狂消費。賺錢固然重要，但「怎麼花錢」、「如何讓資產增值」同樣也很重要，這也是為什麼我們出社會之後，第一步要先學會理財。

理財，從一點點的關注開始



重點就是儘快開始關注「理財」這件事，並不是說立刻要做一些了不起的投資或馬上變成理財高手，而是至少要開始關注理財是怎麼一回事，願意敞開心房去了解。

所有一切，就只差在「一份關注」。當我們開始感興趣，就會把原本當成耳邊風的消息都聽進去；但倘若沒興趣的時候，不管別人說再多，一切就像過眼雲煙，什麼都聽不進去。

對我們有幫助的資訊，其實早已如空氣般瀰漫在四周，能吸收多少，取決於我們投入的關注程度有多少。

千萬別認為「股票這兩個字離我很遠」、「這輩子都不可能接觸到房地產」。從一開始就要養成良好的習慣，一進入社會就要對理財保持關注，注意聽前輩們都在討論什麼，如此一來，我們才能像海綿一樣吸收周遭的資訊。要做到這一點其實不容易，但只有儘快開始關注理財、儘快存錢，才能讓資產大幅增值。

50歲的人最後悔的一件事



一踏入社會，就應該先規劃好個人財務計畫，資產才能穩定增值。要是剛開始沒規劃好，以後只會後悔莫及。你知道50歲退休族最後悔的一件事是什麼嗎？就是「年輕時沒有好好學習理財」。

未來資產（Mirae Asset Global Investments，未來資產是韓國資產管理業的龍頭，屬於國際多元化投資平台）設立的投資與年金研究中心（Investment and Pension Center），針對400位50歲以上的退休人士進行問卷調查，其中有一題是「退休前沒有做好準備的事項中，讓你感到最後悔的事情？」有37.5％的人回答「沒有提前做好財務規劃」，尤其是沒有提前累積足夠的股票或基金投資經驗，最令他們感到後悔。

退休族裡，幾乎沒有人後悔「年輕時沒有多花點錢」，反而多半在感嘆自己錯失良機，沒有儘早透過積極投資，長期累積資產。現在這個時代，如果想讓資產增值，投資不可或缺。如果不想等到以後才抱怨「早知如此何必當初」，就別再拖延了，立刻開始理財吧！從20歲開始練功，到30、40歲的時候才能成為高手。

與其等到將來才為了省錢吃盡苦頭（到時候你要多付出兩、三倍的努力），不如趁早開始。從年輕開始理財，可以在相同的存錢時間裡，累積更多資產。假設大家普遍都在30歲結婚，那麼事實上，20幾歲就是存錢黃金時期。結婚後，家庭成員數增加，支出會比單身時高出許多，存錢就變得更難了。所以從剛踏入社會到結婚生子之前（通常短則5年，長則10年），要盡可能把握儲蓄的好時機。不管薪水有多少，就算再少也要盡量省吃儉用，認真存錢。即便日子再苦，只有在這個時期存到種子基金，而且有在好好投資的人，40歲以後才能享受經濟穩定的生活。

使用複利的魔法，讓時間為你賺錢



我們之所以要從年輕開始投資，有個重要的原因是「複利的魔法」。在談到複利時，常有人說「時間就是金錢」，但意思不是時間很珍貴，而是時間會幫你賺錢。時間會在我們不費吹灰之力的情況下不斷前進，時間愈久，錢就愈多。

複利是一種「連本帶利」的計算方式，簡單來說就是重複的「複」加上利息的「利」，除了本金以外，本金所產生的利息，也跟本金一樣能繼續生出利息。也就是說，第一期所產生的利息會加在本金裡面，成為下一期的本金，所以這份利息是用跟本金一樣的利率，繼續生利息。

因此就算利率不變，期滿之後，本金跟利息也會隨著每一期利息的加成，愈來愈多。世界上最偉大的物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）曾說：「複利是第八大世界奇蹟。懂的人，可因此獲利；不懂的人，將為此付出代價。」

時間，就是最強的理財武器



有一個簡單的公式，可以計算出複利的利率，需要花費多少時間才能讓本金翻倍，這個公式就是「72法則」。假設每年以5％的年利率持續儲蓄，500萬要多久才會翻倍？

應該很多人，簡略計算後會回答20年吧？不過正確答案是14.4年。本金加上5％的利息；利息加成過後的本金，又再加上5％的利息，可以縮短本金翻倍的時間。寫成公式是：「72÷年利率=翻倍所需的時間」。

舉例來說，100萬的儲蓄，在5％年利率之下要翻倍，所花費的時間是72÷5=14.4年。假設報酬率是10％，翻倍的時間會變成72÷10=7.2年，時間就更短了。複利的魔法，讓金錢增值的速度變得更快，讓我們可以比想像中更快累積一大筆資產。

剛開始理財的年輕人，很難馬上就拿到高報酬率。但是，年輕人擁有「時間」這項武器，有特權能夠施展複利的魔法。

年輕人的未來比過去更長，以後還有很多時間，只要下定決心利用時間優勢，就能讓資產增值。但如果你選擇放棄這項特權，對其置之不理還浪費掉的話，還不如把這份青春送給需要時間的老人家吧！

【推薦書籍】



書名：《不怕老後沒錢花》

作者：阿婆姐姐

簡介：在外商奮鬥了10年的上班族，也是一位理財YouTuber。秉持著「幸福的退休生活由我自己打拚！」的信念，從20幾歲就開始為退休做準備，也早早就領悟到了，自己的靠山要自己打造所帶來的幸福感。

出版社：幸福文化