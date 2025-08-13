3大「約會地雷」別再踩！連第一面都保不住的戀愛NG行為曝光





▲三大「約會地雷」公開。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

初次約會不只考驗穿搭和餐廳選擇，更是一場關於細節與觀察力的考試。想要留下好印象、打開彼此心防，有些行為真的碰不得。根據戀愛觀察與心理專家的建議，以下這三大「約會地雷」若不小心踩中，很可能讓原本有機會發展的關係直接熄火。

地雷一：低頭滑手機，全程靈魂缺席



再怎麼忙，也該尊重眼前的陪伴，當約會時一再查看訊息、滑社群、拍照打卡卻忘了互動，無疑會讓對方感到被忽視甚至不被重視。初次見面本就是彼此認識的關鍵時刻，若無法專注傾聽與交流，便容易讓人覺得你「人雖到場，心卻不在」，瞬間好感歸零。

地雷二：自我中心，話題永遠繞著自己轉

分享生活經驗本無可厚非，但若全程只談自己、插話、不反問對方，讓約會變成「單方面獨白」，就容易讓人感到疲乏與無趣。戀愛是雙向的互動，若只顧著展現自己而忽略了解對方，很可能讓人覺得你缺乏同理心，也無法真正建立連結。

地雷三：抱怨連連、批評他人

有人在約會時不自覺地抱怨工作、批評家人或前任，這類負面語言往往會傳遞出消極的情緒。不僅讓氣氛變得沉重，也可能讓對方誤以為你難以溝通或缺乏情緒管理能力，第一次見面應該營造輕鬆、正向的交流氛圍，而非變成情緒垃圾桶。