fb ig video ETtoday search mobile

3大「約會地雷」別再踩！連第一面都保不住的戀愛NG行為曝光

>

星座。（圖／tvn_drama IG）

▲三大「約會地雷」公開。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

初次約會不只考驗穿搭和餐廳選擇，更是一場關於細節與觀察力的考試。想要留下好印象、打開彼此心防，有些行為真的碰不得。根據戀愛觀察與心理專家的建議，以下這三大「約會地雷」若不小心踩中，很可能讓原本有機會發展的關係直接熄火。

地雷一：低頭滑手機，全程靈魂缺席

再怎麼忙，也該尊重眼前的陪伴，當約會時一再查看訊息、滑社群、拍照打卡卻忘了互動，無疑會讓對方感到被忽視甚至不被重視。初次見面本就是彼此認識的關鍵時刻，若無法專注傾聽與交流，便容易讓人覺得你「人雖到場，心卻不在」，瞬間好感歸零。

地雷二：自我中心，話題永遠繞著自己轉

分享生活經驗本無可厚非，但若全程只談自己、插話、不反問對方，讓約會變成「單方面獨白」，就容易讓人感到疲乏與無趣。戀愛是雙向的互動，若只顧著展現自己而忽略了解對方，很可能讓人覺得你缺乏同理心，也無法真正建立連結。

地雷三：抱怨連連、批評他人

有人在約會時不自覺地抱怨工作、批評家人或前任，這類負面語言往往會傳遞出消極的情緒。不僅讓氣氛變得沉重，也可能讓對方誤以為你難以溝通或缺乏情緒管理能力，第一次見面應該營造輕鬆、正向的交流氛圍，而非變成情緒垃圾桶。

關鍵字：

約會, 地雷, 關係, 注意, 心理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【狗園煉獄】新竹10多隻狗餓成白骨！現場飄屍臭

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證

貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證

《凡人修仙傳》金晨甩肉10kg練出冰塊腹肌　每天喝排毒蔬果汁當代餐

《凡人修仙傳》金晨甩肉10kg練出冰塊腹肌　每天喝排毒蔬果汁當代餐

颱風來時門窗該緊閉還是留縫？官方提醒正確作法 「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」 Rosé登船大露美腿　律師姊姊美顏搶鏡 《書卷一夢》李一桐也圓過！狠甩18公斤靠6招養出易瘦體質 收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼 缺鐵性貧血怎麼吃？營養師傳授補鐵飲食：搭配維生素C增加吸收率 台灣男生不會穿搭？UNIQLO推「3大公式」打破T恤牛仔褲老梗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面