東森自然美啟動AI美業革命　智能儀器助攻加盟主拓展新藍海

▲▼ 。（圖／東森自然美提供）

▲AI＋美業全方位布局！東森自然美全線進化，智能儀器助攻加盟主搶占藍海 。（圖／東森自然美提供）

記者王威智／綜合報導

AI 智能美容，解鎖你的專屬美肌日常
下班後，你是否還在為暗沉、細紋、毛孔粗大而煩惱？想在有限時間內，看見肌膚真實改變，又希望體驗感和專業感兼具？東森自然美用 AI 技術，把這個夢想變成現實。結合亞洲女性肌膚大數據與專利配方，每一次儀器觸碰肌膚，都是量身打造的精準療程，快速提升光澤、彈性與年輕感。

▲▼ 。（圖／東森自然美提供）

▲微導活妍機能夠助臉部與頭皮同步賦活，重現光澤彈性 。（圖／東森自然美提供）

科技讓護膚有了溫度
2025 年，東森自然美推出三款旗艦級智能美容儀器與兩款高階輔助設備，讓護膚不只是塗抹，而是一種被理解的儀式感：

●AI 溫塑按摩機器人：高精度仿生機械臂搭配智慧溫控傳感技術，精準感應身體輪廓與肌膚狀態，揉得透、熱得深、按得深、鬆得快，從背部到腹部提供沉浸式全身紓壓。

●微導活妍機：奈米微導晶片與 EMS 技術同步賦活臉部與頭皮，專利精華直送肌底，改善細紋、膚色不均、毛孔粗大，頭皮養護兼顧外泌體與枇杷葉成分，重現光澤與彈性。

●熱塑回齡儀：震動頻率與溫熱雙重調控，三階段「喚醒、啟動、煥新」循序激活肌膚，緊緻輪廓、撫平紋理，臉部與身體多部位同步回春。

●肌膚影像分析儀：全生態肌膚管理系統，涵蓋「衰老、敏感、色素、膚質、膚色」五大核心項目，結合千萬級影像大數據與 AI 深度學習，建立 8 大維度衰老指數模型，精準劃分肌膚老化等級，制定專屬護理方案。

●7D 天使光注氧儀：七效合一（深層清潔、補水鎖水、按摩舒壓、緊緻導入、芳香亮膚、恆溫熱敷、溫度調理），快速恢復肌膚水潤透亮與健康狀態，創造高差異化門市護理價值。

每一次觸碰肌膚的瞬間，都是 AI 與肌膚的對話。科技不再冷冽，而是懂你的生活節奏，為每個細節量身打造。

▲▼ 。（圖／東森自然美提供）

▲7D 天使光注氧儀一次搞定清潔、補水、按摩與亮膚，讓肌膚瞬間水潤透亮 。（圖／東森自然美提供）

嚴選器材 × 科研專利 × 百人實測
東森自然美從全球甄選頂尖儀器，研發專屬科研專利配方，每款設備皆經層層把關與百人實測，確保安全與高效並存。這份專業背書，讓每一次護理都值得信賴，也讓加盟主能站穩美業科技領先地位。

從愛美，到美業創業新思維
當你體驗過 AI 智能美容的精準與效率，也許會開始想：如果能把這份專業與美好帶給更多人，自己也能創造影響力，會是什麼樣的可能？

對想投入美容市場的創業者來說，東森自然美不只是品牌，更是一套成熟生態系統：54 年專業底蘊、全台穩固加盟體系、完整培訓與技術支援，結合 AI 演算法與肌膚大數據，加盟主可打造高效、個人化、具差異化的服務。

台南小東店黃馨儀說：「品牌越做越大、產品、技術、儀器都更多元，跟著它走，就像踏上永遠走在前端的跑道。」蘆竹南崁店黃濬騰補充：「智能儀器加上品牌力，讓人經營有信心，消費者也感受到專業。」

▲▼ 。（圖／東森自然美提供）

▲AI 溫塑按摩機器人能精準感應身形，揉熱全身，沉浸式紓壓一次到位 。（圖／東森自然美提供）

現場體驗，貼近未來美容
8 月 15 至 18 日，東森自然美將亮相 台北國際美容展，展出 AI 溫塑按摩機器人、微導活妍機、熱塑回齡儀、肌膚影像分析儀與 7D 天使光注氧儀，並設置 互動體驗區，零距離感受智慧化護膚革新。

8 月 17 日上午 11 點，「職人講堂」將分享「從 0 到開店、從 1 到擴點—美業創業真實路線圖，小店也能啟動的美業變現新模式」，提供科技與創業雙軌經營心法，給有志投入美業的創業者寶貴啟發。

美，不只是光澤
在東森自然美，每一次護理都是量身定制的日常儀式。AI 與肌膚對話，科技帶來的溫度，不只是光澤，更是一種生活質感與自信。從寵愛自己到打造專屬事業，美容不再只是「變美」，而是一場懂你的科技美學體驗。

東森自然美加盟專線：0800-231-197

東森自然美官網：https://www.nblife.com.tw/

東森自然美, AI美容, 智能儀器, 美肌科技, 護膚儀器, 美容SPA, 創業加盟, 美業創業, 台北國際美容展, 肌膚保養, 美容科技, 時尚生活, 美業趨勢, 智能護膚, 女性生活, 美容專題, 高效護膚, 沉浸式護理, 生活質感, 科技美學

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

