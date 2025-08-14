fb ig video ETtoday search mobile

迪卡儂話題「質感運動新品」！小清新麂皮鞋、百褶裙混搭網球高爾夫元素

記者鮑璿安／綜合報導

法國運動品牌迪卡儂（DECATHLON）積極轉型再度顛覆運動框架，推出全新「Late Bloomers」運動生活系列，將網球與高爾夫等過去專屬菁英的運動風格帶上街頭。不僅承襲90年代復古精神，更融入現代剪裁與大膽配色，打造從球場到日常都能駕馭的時尚單品。

▲▼ 迪卡儂 。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂 。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂 。（圖／品牌提供）

▲ 迪卡儂「Late Bloomers」以藍、黃、奶油與大地色為主調 。（圖／品牌提供）

「Late Bloomers」以藍、黃、奶油與大地色為主調，結合無袖羅紋針織V領背心、百褶短裙、寬鬆Polo衫、蜂巢布料短褲、運動夾克等15款單品，運用寬鬆現代版型詮釋復古韻味。印花T恤更以蒲公英、網球等元素呈現夏日故事感，麂皮運動鞋、卡車帽與護腕等配件則讓造型延伸至細節，從頭到腳都展現專屬的運動格調。

▲▼ 迪卡儂 。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂 。（圖／品牌提供）

▲▼ 迪卡儂 。（圖／品牌提供）

▲麂皮運動鞋以及包款單品 。（圖／品牌提供）

系列中的麂皮運動鞋以品牌經典輪廓為基礎，結合100%麂皮鞋面與耐磨橡膠大底，男女皆宜且百搭。Polo衫與短褲則以壓紋布料呼應運動歷史，兼具舒適與格調；百褶短裙與針織背心更是學院風與運動風的結合，輕鬆應對日常與休閒場合。全系列將於8月14日上午10點起於迪卡儂官網與指定門市（中山/三重/南屯/亞灣）正式發售。8月14日至8月24日，品牌更攜手「UR LIVING 信義ATT店」打造限時快閃展示空間，邀請消費者拍照打卡，感受趣味時髦感。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger全新TIGRUN鞋款將於8月8日上市，由TWICE成員MOMO搶先穿上率性出鏡。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger全新TIGRUN鞋款於8月8日上市，由TWICE成員MOMO搶先穿上率性出鏡，她以全身灰白調打底，穿著灰色工裝褲、紮上灰毛衣營造視覺層次感，腳上則以TIGRUN棕色鞋款呼應整體調性，呈現出現代女生又酷又柔的態度風格。TIGRUN這雙鞋款以復古慢跑鞋為靈感，將復古輪廓與現代線條融合，搭配柔軟皮革與異材拼接，打造高舒適度與設計感兼備的鞋面，鞋底大膽使用澎潤厚底造型，提升比例同時也增添份量感。

時尚, 運動, 迪卡儂, 新品, 系列

