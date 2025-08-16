2025日本必買「腋下美白、止汗」推薦　人手一顆乾爽、無臭超有感

文／美人圈

2025日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦！夏季來臨，最擔心衣服的腋下區塊出現汗漬，甚至發黃、有味道，日本作為美貌細節控，當然推出眾多可以止汗、除臭，甚至是腋下美白的好物，以下盤點多款2025日本必買的腋下保養好物！

8×4 止汗膏

日本女生最新的隨身秘密武器！日本花王旗下品牌「8×4」推出的全新止汗膏，特殊的膏體設計，以粉撲沾取後可輕鬆塗抹在任何需要止汗的部位，例如：腋下、胸口、髮際線等處，全身上下都乾爽無味道，最棒的是這款是無香設計，想噴香水的人也不怕香氣打架，一推出就隨即攻佔美妝熱銷榜，迅速成為日本女生人手一顆、隨身攜帶的清爽好物。

▲8×4 止汗膏。（圖／8×4）

完整開箱影片

Deonatulle soft stone 爽身消臭止汗石

日本網紅等級的止汗石！自推出以來，連續多年稱霸日本美妝排行榜，以成分「明礬石」從根源防止腋下爆汗及發臭，質地輕盈好吸收，塗抹後會形成一道不黏膩的清爽隱形薄膜，讓異味來源的雜菌無法附著，真正清爽整天！

▲Deonatulle soft stone 爽身消臭止汗石。（圖／IG@deonatulle）

BODY-GA 藥用除臭止汗膏 OZ

爆汗人必收！這款由日本老字號明治藥品和上市公司Pharma Foods聯手打造，以「氯羥基鋁」做為主打成分，同時添加高達11種的植物性保濕成分，溫和無香，一抹長效止汗、減緩異味產生，難怪獲得大批日本網友推崇！

▲BODY-GA 藥用除臭止汗膏 OZ。（圖／BODY-GA）

SINSIN Pharm 止汗精華

來自韓國的止汗精華，在日本擁有高人氣！尤其容易流的人，這款含有氯化鋁能物理性地緊密阻止汗水，標榜即使全身大汗淋漓，只要塗了這款就能保持乾爽，效果驚人！此外，敏感肌更推薦使用粉紅色款 ，相對溫和不刺激。提醒，「止汗」相關的產品，建議洗完澡就塗抹，效果更好。

▲SINSIN Pharm 止汗精華。（圖／SINSIN Pharm）

maputi 私密處美白精華

成功止汗、除臭之後，腋下肌膚的美白與滑嫩，同樣被在意著！這款就拿下@cosme榜單TOP 3，以溫和的草本成分組成，包含越橘葉、向日葵籽油、洋甘菊、迷迭香、薰衣草，除了腋下，也很推薦用在大腿內側、膝蓋、手肘等黑色素易沉澱的部位，品牌建議的使用方式為：洗澡後塗抹在局部，按摩至吸收即可，且需在洗完澡的半小時內塗抹，一天最多可用兩次。

▲maputi 私密處美白精華。（圖／IG@maputi_official）

himecoto 白腋下姬去角質橡皮擦

日本高人氣「腋下橡皮擦」！富含AHA果酸與高嶺土成分，溫和代謝腋下角質及前表皮層的黑頭，同時帶走累積已久的汙垢，同時添加透明質酸、玻尿酸，做到滋潤、嫩滑，使用時僅需厚塗在「乾燥的」腋下等待3分鐘，接著畫圈按摩20至30秒後，會出現類似橡皮擦屑的東西，以濕紙巾擦乾或清水洗淨即可，長期使用擁有光滑水嫩腋下。

▲himecoto 白腋下姬去角質橡皮擦。（圖／himecoto）

Pukupuku 小蘇打腋下泡泡清潔

溫和代謝！這款是以小蘇打為主要成分，主打透過細緻泡沫，深入毛孔做到深度清潔，將髒污帶走，因此更建議在手上搓揉起泡後，局部厚敷在腋下、關節等暗沉部位，等待約1至2分鐘再以清水洗淨即可。

▲Pukupuku 小蘇打腋下泡泡清潔。（圖／Pukupuku）

