fb ig video ETtoday search mobile

2025日本必買「腋下美白、止汗」推薦　人手一顆乾爽、無臭超有感

>

文／美人圈

2025日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦！夏季來臨，最擔心衣服的腋下區塊出現汗漬，甚至發黃、有味道，日本作為美貌細節控，當然推出眾多可以止汗、除臭，甚至是腋下美白的好物，以下盤點多款2025日本必買的腋下保養好物！

2025日本必買「腋下美白、腋下止汗」推薦

8×4 止汗膏

日本女生最新的隨身秘密武器！日本花王旗下品牌「8×4」推出的全新止汗膏，特殊的膏體設計，以粉撲沾取後可輕鬆塗抹在任何需要止汗的部位，例如：腋下、胸口、髮際線等處，全身上下都乾爽無味道，最棒的是這款是無香設計，想噴香水的人也不怕香氣打架，一推出就隨即攻佔美妝熱銷榜，迅速成為日本女生人手一顆、隨身攜帶的清爽好物。

▲美白止汗單品 。（圖／翻攝自IG）

▲8×4 止汗膏。（圖／8×4）

完整開箱影片

 
 
 
 
 
 

Deonatulle soft stone 爽身消臭止汗石

日本網紅等級的止汗石！自推出以來，連續多年稱霸日本美妝排行榜，以成分「明礬石」從根源防止腋下爆汗及發臭，質地輕盈好吸收，塗抹後會形成一道不黏膩的清爽隱形薄膜，讓異味來源的雜菌無法附著，真正清爽整天！

▲美白止汗單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Deonatulle soft stone 爽身消臭止汗石。（圖／IG@deonatulle）

BODY-GA 藥用除臭止汗膏 OZ

爆汗人必收！這款由日本老字號明治藥品和上市公司Pharma Foods聯手打造，以「氯羥基鋁」做為主打成分，同時添加高達11種的植物性保濕成分，溫和無香，一抹長效止汗、減緩異味產生，難怪獲得大批日本網友推崇！

▲美白止汗單品 。（圖／翻攝自IG）

▲BODY-GA 藥用除臭止汗膏 OZ。（圖／BODY-GA）

SINSIN Pharm 止汗精華

來自韓國的止汗精華，在日本擁有高人氣！尤其容易流的人，這款含有氯化鋁能物理性地緊密阻止汗水，標榜即使全身大汗淋漓，只要塗了這款就能保持乾爽，效果驚人！此外，敏感肌更推薦使用粉紅色款 ，相對溫和不刺激。提醒，「止汗」相關的產品，建議洗完澡就塗抹，效果更好。

▲美白止汗單品 。（圖／翻攝自IG）

▲SINSIN Pharm 止汗精華。（圖／SINSIN Pharm）

maputi 私密處美白精華

成功止汗、除臭之後，腋下肌膚的美白與滑嫩，同樣被在意著！這款就拿下@cosme榜單TOP 3，以溫和的草本成分組成，包含越橘葉、向日葵籽油、洋甘菊、迷迭香、薰衣草，除了腋下，也很推薦用在大腿內側、膝蓋、手肘等黑色素易沉澱的部位，品牌建議的使用方式為：洗澡後塗抹在局部，按摩至吸收即可，且需在洗完澡的半小時內塗抹，一天最多可用兩次。

▲美白止汗單品 。（圖／翻攝自IG）

▲maputi 私密處美白精華。（圖／IG@maputi_official）

himecoto 白腋下姬去角質橡皮擦

日本高人氣「腋下橡皮擦」！富含AHA果酸與高嶺土成分，溫和代謝腋下角質及前表皮層的黑頭，同時帶走累積已久的汙垢，同時添加透明質酸、玻尿酸，做到滋潤、嫩滑，使用時僅需厚塗在「乾燥的」腋下等待3分鐘，接著畫圈按摩20至30秒後，會出現類似橡皮擦屑的東西，以濕紙巾擦乾或清水洗淨即可，長期使用擁有光滑水嫩腋下。

▲美白止汗單品 。（圖／翻攝自IG）

▲himecoto 白腋下姬去角質橡皮擦。（圖／himecoto）

Pukupuku 小蘇打腋下泡泡清潔

溫和代謝！這款是以小蘇打為主要成分，主打透過細緻泡沫，深入毛孔做到深度清潔，將髒污帶走，因此更建議在手上搓揉起泡後，局部厚敷在腋下、關節等暗沉部位，等待約1至2分鐘再以清水洗淨即可。

▲美白止汗單品 。（圖／翻攝自IG）

▲Pukupuku 小蘇打腋下泡泡清潔。（圖／Pukupuku）

延伸閱讀

2025日本必買！日本藥妝、必買伴手禮／零食、電器＆台灣買不到一次推薦！

「猩猩之握」哪裡買？日本爆紅按摩器再推「超級加強版」，評價、功效一次看！

2025日本必買「偽體香紙巾」推薦！網友大讚「根本香水平替版」，一抹除汗味、降溫解熱

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 美白, 腋下保養, 止汗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量

龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量

營養師：「黑色食物」營養價值超乎想像　防癌、抗老有一套 婚姻經營有方法！「高幸福夫妻」都有3個共同習慣 藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！TOP 1把獨家當魅力　喜歡被眾人注目 走路速度越快「越不快樂」　從小地方看你的人生愉悅指數 超吸睛！愛馬仕推出繽紛幾何彩妝、Dior限量塗鴉彩妝只在官網賣 心機女三大星座！TOP 1傻白甜是偽裝　實際壞心又有手段 影帝梁朝偉代言SKECHERS！腳踩厚底彈力鞋成為熟男穿搭天花板

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面