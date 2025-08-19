夏季底妝清透持久技巧！粉底前先上腮紅更自然　油肌也能持妝整天

fb ig video ETtoday search mobile

文／美人圈

夏季底妝想要畫出通透感、同時兼具持妝度，除了粉底本身的選擇外，上妝順序甚至粉底薄厚其實都是關鍵！這次帶來韓系清透底妝技巧，粉底前先上腮紅、唇彩等有色彩妝其實更可以增加自然血色感，新手也能快速上手，畫出從肌膚裡透出來的自然好氣色，而且特別適合日常淡妝或夏季妝容使用，不只乾淨輕透，畫起來零負擔又超顯嫩！

夏季清透底妝Step 1：妝前整理角質，底妝更服貼

夏季肌膚出油旺盛，更容易堆積角質，想讓底妝不斑駁、不卡粉，第一步就是做好「角質整理」。洗完臉後用化妝棉沾取化妝水，順著膚紋輕擦，幫助帶走老廢角質、梳理肌膚表面紋理；再用手溫按壓精華液或精華油，幫助吸收。肌膚偏乾的話，也可以先濕敷再擦拭，軟化角質效果更好。注意不要來回「抹推」，容易刺激角質層、讓妝更不貼！

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲妝前先做好角質整理。（圖／IG@thesaem.official）

夏季清透底妝Step 2：粉底「內厚外薄」修飾輪廓

底妝越服貼越好看，但粉底不能整臉塗一樣厚！建議上粉底或氣墊時，從臉的中心：也就是眼下、鼻子、下巴等部位開始上，越往邊緣處用餘粉帶過就好，讓整個底妝自然暈染，這樣的上妝方式可以臉部立體度更明顯。新手也可以將粉底先上在面中區塊，再用指腹或海綿向外拍開，避免邊界突兀、讓整體更服貼。

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲粉底不能整臉塗一樣厚。（圖／IG@luna_makeup_official）

夏季清透底妝Step 3：腮紅&唇膏「先上」，自然血色感

想要打造出自然且通透的妝感，自然的血色很重要，選擇一款偏淺或是粉嫩色的液態腮紅，上粉底前將腮紅先點在雙頰、鼻頭、下巴等位置，與粉底一起拍開，可以讓腮紅與粉底自然融合，讓底妝自然透出血色感。新手避免疊加突兀的話，也可以在上完粉底後，將腮紅混合一點點粉底後再上臉，也可以讓腮紅更加自然，減齡效果也超好！

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲上粉底前先上腮紅。（圖／IG@codeglokolor.official、IG@romandyou）

夏季清透底妝Step 4：粉撲垂直輕拍，粉底服貼

除了上妝部位，上妝手法更是底妝服貼的關鍵！上粉底或是氣墊時，粉撲一定要「垂直拍開」，透過垂直拍打的方式可以讓粉底自然融合，服貼度更高。如果想要底妝更服貼且持久，也可以先將粉撲先用定妝噴霧噴濕、再拍打上妝，增加定妝力、同時讓光澤自然透出來！

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲上妝手法是底妝服貼的關鍵。（圖／IG@espoir_makeup）

夏季清透底妝Step 5：淺色遮瑕提亮凹陷，妝面更平整

完妝後，提亮凹陷部位可以增加臉部平整，妝面看上去會更加清透乾淨。用淺色遮瑕針對眼下淚溝、法令紋等凹陷部位提亮，建議可以用扁平眼影刷上妝，更能精準填補凹陷，多了這個步驟可以讓臉部更有精神、也能修飾肌膚紋理，達到細緻又平滑的視覺效果。

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲用淺色遮瑕提亮凹陷。（圖／IG@thesaem.official、IG@luna_makeup_official）

夏季清透底妝Step 6：局部壓蜜粉，留光澤更減齡

除非是超級大油肌，不然定妝時不建議全臉掃蜜粉，通常定妝噴霧＋局部蜜粉定妝就夠！可以針對容易出油的T字、鼻翼、鼻側「局部按壓」蜜粉帶走油光，其他像是蘋果肌、下巴、鼻頭位置則留白不壓粉，可以保留自然的光澤感，更顯澎潤、年輕。

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲定妝不建議全臉掃蜜粉。（圖／IG@thetoollab_official）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

