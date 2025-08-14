JINS為歧視影片再次道歉止血　唐氏基金會：盼一起推動友善公益

▲JINS日系眼鏡官方YT影片疑歧視唐氏症引起異議。（圖／翻攝自FB/JINS TAIWAN）

記者曾怡嘉／台北報導

JINS日系眼鏡昨（13日），針對YouTube官方頻道上傳歧視影片，公開道歉，雖立刻為品牌形象止血，但部分網友顯然不買帳，今（14日）總經理邱明琪親出聲明稿再致歉意，盼社會大眾給予機會，唐氏基金會也給予善意回應，期盼未來能一起推動更多友善公益合作，讓包容成為社會共同語言。

JINS日系眼鏡因上架內容涉及歧視唐氏症與多元性別議題內容引發輿論，影片上架不久，品牌即立刻道歉下架，但部分網友仍不買帳，認為品牌督導不佳並卸責，並喊話品牌道歉不應只是說說而已，後續應去做社會服務，盡企業責任。

▲JINS台灣總經理邱明琪道歉全文。（圖／翻攝自FB/JINS TAIWAN）

為了挽救品牌形象，JINS總經理邱明琪今晚再出聲明稿道歉，並說明此疑似歧視影片是以觀察社會為主軸的企劃，影片皆由外部廣告公司提案製作，並送回品牌行銷審查後播出，強調此次忙中有錯，在沒有經過事先檢查情況下，將尚未通過品牌審核的影片上架，品牌發現內容涉及不妥內容，已隨即與日本報告並下架影片。

JINS TAIWAN表示，目前已與日本總部共同研議著手進行改進，同時全面檢視改善行銷策略，另外也與唐氏症基金會取得聯繫，藉由拜訪已當面表達深刻歉意，也感謝唐氏症基金會諒解，也希望透過捐贈及參與基金會公益活動等方式傳達品牌歉意與反省。

▲（圖／翻攝自FB/唐寶寶粉絲團-唐氏症基金會）

而唐氏症基金會粉絲團也轉發JINS TAIWAN道歉文，並發文：「感謝JINS正視問題，至基金會庇護商店拜訪，當面對影片中涉及唐氏症朋友的內容表達歉意，期望藉此事件讓更多人正確認識唐氏症，並落實尊重與平權。未來期待JINS與本會攜手推動更多友善、公益的合作，讓包容成為社會共同語言。