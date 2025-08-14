便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

▲燕麥中的纖維有助於增加糞便體積，進一步幫助排便順暢。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天都喝很多水，但是排便還是不順，肚子脹脹的感到不舒服嗎？若你一周排便少於3次，排便總是費力且不完全，你可能就屬於便祕族群，盤點5種排便自由食物，多吃能促進腸道蠕動，進一步使排便順暢。

#燕麥

燕麥含有大量的可溶性和不可溶性纖維，這些纖維有助於增加糞便體積並促進腸道蠕動，從而幫助排便順暢。

#奇異果

每顆奇異果含有大約2-3克的膳食纖維，這對維持腸道健康非常重要。纖維可以吸收水分，增加糞便的體積，使糞便更柔軟易排出；奇異果酵素能幫助分解蛋白質，促進食物在消化道中的流動，進而減少消化不良和便秘。

#亞麻籽

亞麻籽富含膳食纖維和Omega-3脂肪酸，能增加糞便的體積並促進腸道潤滑，幫助排便順暢。

#蘋果

蘋果含有果膠，是一種可溶性纖維，果膠在腸道中吸水後會形成凝膠，這不僅能軟化糞便，還能促進腸道蠕動，幫助糞便更順利地通過消化道。

#紅薯

紅薯的膳食纖維含量很高，特別是它的不可溶性纖維有助於排便，這種纖維無法被人體消化，但它能增加糞便的體積，從而刺激腸道進行蠕動，加速食物和糞便的通過。且紅薯中還含有一定量的抗性澱粉，這種澱粉在腸道中發酵，能產生短鏈脂肪酸，進一步促進腸道健康。