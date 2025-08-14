fb ig video ETtoday search mobile

便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

>

▲▼5種助排便食物。（圖／Unsplash）

▲燕麥中的纖維有助於增加糞便體積，進一步幫助排便順暢。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天都喝很多水，但是排便還是不順，肚子脹脹的感到不舒服嗎？若你一周排便少於3次，排便總是費力且不完全，你可能就屬於便祕族群，盤點5種排便自由食物，多吃能促進腸道蠕動，進一步使排便順暢。

#燕麥

燕麥含有大量的可溶性和不可溶性纖維，這些纖維有助於增加糞便體積並促進腸道蠕動，從而幫助排便順暢。

▲▼5種助排便食物。（圖／Unsplash）

#奇異果

每顆奇異果含有大約2-3克的膳食纖維，這對維持腸道健康非常重要。纖維可以吸收水分，增加糞便的體積，使糞便更柔軟易排出；奇異果酵素能幫助分解蛋白質，促進食物在消化道中的流動，進而減少消化不良和便秘。

#亞麻籽

亞麻籽富含膳食纖維和Omega-3脂肪酸，能增加糞便的體積並促進腸道潤滑，幫助排便順暢。

▲▼5種助排便食物。（圖／Unsplash）

#蘋果

蘋果含有果膠，是一種可溶性纖維，果膠在腸道中吸水後會形成凝膠，這不僅能軟化糞便，還能促進腸道蠕動，幫助糞便更順利地通過消化道。

#紅薯

紅薯的膳食纖維含量很高，特別是它的不可溶性纖維有助於排便，這種纖維無法被人體消化，但它能增加糞便的體積，從而刺激腸道進行蠕動，加速食物和糞便的通過。且紅薯中還含有一定量的抗性澱粉，這種澱粉在腸道中發酵，能產生短鏈脂肪酸，進一步促進腸道健康。

關鍵字：

食物, 排便, 便祕, 健康, 纖維

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！TOP 1把獨家當魅力　喜歡被眾人注目

藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！TOP 1把獨家當魅力　喜歡被眾人注目

便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

周子瑜新照狀態滿分！嘟嘟唇＋水光眼網喊：這才是初戀臉天花板

周子瑜新照狀態滿分！嘟嘟唇＋水光眼網喊：這才是初戀臉天花板

別等30年才後悔沒有理財！從關注開始、用時間賺錢 《夢想成為律師的律師們》7金句：愛情的濃淡只有經過沸水浸泡，才能知曉 「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」 婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花 戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣 G-SHOCK Logo竟然變了　日本藝術家VERDY出點子 龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面