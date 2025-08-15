fb ig video ETtoday search mobile

快筆記！《黑白大廚》鄭智善親選「最配啤酒台味餐廳」準備去打卡

▲鄭智善,黑白大廚,台啤,18天,18鮮。（圖／業者提供）

▲鄭智善與台啤18鮮合作，選出最搭啤酒的小吃餐廳。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

如果想找一間下班後能放鬆、和朋友邊吃邊笑的好餐廳，《黑白大廚》中的「白湯匙」鄭智善，近期受邀當台啤「18鮮」評鑑大使，親自走訪全台，挑出18間最能代表台味、又和18天台灣生啤契合度最高的餐廳。其中鼎泰豐的小籠包、台北鵝肉城的海鮮，是她口中「一吃一喝就會笑出來」的代表組合。

▲鄭智善,黑白大廚,台啤,18天,18鮮。（圖／業者提供）

其選出名單透過三大指標篩選，包括餐點好吃、食材新鮮，以及餐點和18天生啤的契合度選出。鄭智善形容，熱炒的油香配上生啤的清爽，能馬上沖淡厚重感；海產的鹹鮮遇到啤酒的回甘，就像浪花拍打味蕾；而小籠包的濃湯，則讓啤酒的麥香更立體。

▲鄭智善,黑白大廚,台啤,18天,18鮮。（圖／業者提供）

入選的餐廳橫跨全台，台北的阿財蔬菜羊肉爐暖胃，嘉義體育館海鮮碳烤宵夜最對味，台南夏林海鮮炭燒熱鬧得像在辦桌，屏東佳珍海產餐廳的鮪魚料理讓人心滿意足。即使不喝酒，也能在這些餐廳找到開心吃飯的理由。但大廚分享若搭上一杯18天生啤更對味。

18天啤酒台味餐廳名單

地區 店家名稱 特色簡介
全台 鼎泰豐 小籠包界台灣之光
台北 鵝肉城活海鮮 遼寧夜市老字號新鮮海產
台北 阿財蔬菜羊肉爐 新鮮本產的限量溫體羊肉
台北 紅翻天生猛海鮮 用新鮮征服老饕的台式海味據點
台北 港都熱炒 融合川粵台菜功夫廚藝的三星級熱炒
桃園 大白鯊 庭園裡炒出最兇猛的海味
桃園 生猛特區 活跳跳的現撈海鮮搭上熱鬧氛圍
台中 阿秋大肥鵝 澎湃辦桌菜老饕激推名店
台中 醉鴛鴦花園廣場 熱炒啤酒好聚首選地
台中 港町十三番地（太原） 平價台式創意居酒屋
台中 一流海產 大鵬店 人氣爆表新鮮現撈海產店
嘉義 體育館海鮮碳烤 宵夜必訪濃郁碳香超唰嘴
台南 夏林海鮮炭燒 府城必訪人氣鮮味炭燒
高雄 老新台菜 十全店 高雄老字號無菜單經典台菜
高雄 故鄉家常菜 每一口都吃的到滿滿家鄉味
屏東 佳珍海產餐廳 台灣第一鮪蟬聯霸主
花蓮 宏祥活海產 漁港現撈東海岸海鮮霸主
台東 部落碳烤 原民風味炭火飄十里香

▲噶瑪蘭發表「PEATIST泥煤探尋者」新系列。（圖／品牌提供）

單一麥芽威士忌品牌麥卡倫，持續拓展威士忌與飲食文化的搭配可能。近期以「為時代 創新味」為主軸，再度攜手飲食作家葉怡蘭，聚焦於「盤式甜點」的工藝與風味，提出「甜蜜新浪潮」計畫。結合甜點界的新興表現形式，重新詮釋威士忌與甜點之間的感官對話，形塑具當代感的餐桌藝術。

▲噶瑪蘭發表「PEATIST泥煤探尋者」新系列。（圖／品牌提供）

葉怡蘭以「口味相近、口感相宜」為原則，以麥卡倫的「雙雪莉桶系列」作為百搭選擇，酒體均衡優雅，能對應多種甜點表現。而「經典雪莉桶系列」則風味濃郁飽滿，適合搭配巧克力、深色果乾等甜點。她更指出，威士忌入口後產生的溫熱感，能提升甜點中冷熱交錯的層次張力，強化整體感官經驗。

此次合作中，麥卡倫也引進同集團旗下雪莉酒品牌Valdespino的不同酒款作為搭配建議，例如高甜度的Pedro Ximenez可直接融入甜點製作，或與濃郁款甜點搭配；傳統香艾酒Vermouth則適合搭配果味輕盈的甜點，讓風味形成柔和且富層次的過渡。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

