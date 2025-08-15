快筆記！《黑白大廚》鄭智善親選「最配啤酒台味餐廳」準備去打卡

▲鄭智善與台啤18鮮合作，選出最搭啤酒的小吃餐廳。（圖／業者提供）
記者蔡惠如／綜合報導
如果想找一間下班後能放鬆、和朋友邊吃邊笑的好餐廳，《黑白大廚》中的「白湯匙」鄭智善，近期受邀當台啤「18鮮」評鑑大使，親自走訪全台，挑出18間最能代表台味、又和18天台灣生啤契合度最高的餐廳。其中鼎泰豐的小籠包、台北鵝肉城的海鮮，是她口中「一吃一喝就會笑出來」的代表組合。
其選出名單透過三大指標篩選，包括餐點好吃、食材新鮮，以及餐點和18天生啤的契合度選出。鄭智善形容，熱炒的油香配上生啤的清爽，能馬上沖淡厚重感；海產的鹹鮮遇到啤酒的回甘，就像浪花拍打味蕾；而小籠包的濃湯，則讓啤酒的麥香更立體。
入選的餐廳橫跨全台，台北的阿財蔬菜羊肉爐暖胃，嘉義體育館海鮮碳烤宵夜最對味，台南夏林海鮮炭燒熱鬧得像在辦桌，屏東佳珍海產餐廳的鮪魚料理讓人心滿意足。即使不喝酒，也能在這些餐廳找到開心吃飯的理由。但大廚分享若搭上一杯18天生啤更對味。
18天啤酒台味餐廳名單
|地區
|店家名稱
|特色簡介
|全台
|鼎泰豐
|小籠包界台灣之光
|台北
|鵝肉城活海鮮
|遼寧夜市老字號新鮮海產
|台北
|阿財蔬菜羊肉爐
|新鮮本產的限量溫體羊肉
|台北
|紅翻天生猛海鮮
|用新鮮征服老饕的台式海味據點
|台北
|港都熱炒
|融合川粵台菜功夫廚藝的三星級熱炒
|桃園
|大白鯊
|庭園裡炒出最兇猛的海味
|桃園
|生猛特區
|活跳跳的現撈海鮮搭上熱鬧氛圍
|台中
|阿秋大肥鵝
|澎湃辦桌菜老饕激推名店
|台中
|醉鴛鴦花園廣場
|熱炒啤酒好聚首選地
|台中
|港町十三番地（太原）
|平價台式創意居酒屋
|台中
|一流海產 大鵬店
|人氣爆表新鮮現撈海產店
|嘉義
|體育館海鮮碳烤
|宵夜必訪濃郁碳香超唰嘴
|台南
|夏林海鮮炭燒
|府城必訪人氣鮮味炭燒
|高雄
|老新台菜 十全店
|高雄老字號無菜單經典台菜
|高雄
|故鄉家常菜
|每一口都吃的到滿滿家鄉味
|屏東
|佳珍海產餐廳
|台灣第一鮪蟬聯霸主
|花蓮
|宏祥活海產
|漁港現撈東海岸海鮮霸主
|台東
|部落碳烤
|原民風味炭火飄十里香
單一麥芽威士忌品牌麥卡倫，持續拓展威士忌與飲食文化的搭配可能。近期以「為時代 創新味」為主軸，再度攜手飲食作家葉怡蘭，聚焦於「盤式甜點」的工藝與風味，提出「甜蜜新浪潮」計畫。結合甜點界的新興表現形式，重新詮釋威士忌與甜點之間的感官對話，形塑具當代感的餐桌藝術。
葉怡蘭以「口味相近、口感相宜」為原則，以麥卡倫的「雙雪莉桶系列」作為百搭選擇，酒體均衡優雅，能對應多種甜點表現。而「經典雪莉桶系列」則風味濃郁飽滿，適合搭配巧克力、深色果乾等甜點。她更指出，威士忌入口後產生的溫熱感，能提升甜點中冷熱交錯的層次張力，強化整體感官經驗。
此次合作中，麥卡倫也引進同集團旗下雪莉酒品牌Valdespino的不同酒款作為搭配建議，例如高甜度的Pedro Ximenez可直接融入甜點製作，或與濃郁款甜點搭配；傳統香艾酒Vermouth則適合搭配果味輕盈的甜點，讓風味形成柔和且富層次的過渡。
★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。
